Acuerdo entre EE. UU. y China busca reparar los daños de una guerra comercial autoinfligida

BUSAN, Corea del Sur (AP) — Los aranceles de tres dígitos quedaron descartados, pero los impuestos de importación entre ambos países siguen siendo más elevados de lo que eran en enero.

Los materiales de tierras raras se podrán comerciar con mayor fluidez, pero China ha implementado un régimen de permisos de exportación que puede ajustar según considere necesario.

Las tarifas portuarias desaparecerán, pero únicamente por un año.

Además, Beijing comprará nuevamente soya estadounidense, después de haber dejado de lado abruptamente a los agricultores de Estados Unidos.

Después de meses de posicionamientos, discusiones y amenazas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping prácticamente han dejado las cosas como estaban. Si bien Trump calificó la reunión entre ambos como un "rotundo éxito", el acuerdo resultante únicamente puede servir para deshacer algunos de los daños que causó Trump con su guerra comercial desde que regresó a la Casa Blanca.

"Es difícil ver que Estados Unidos haya conseguido grandes ganancias en la relación bilateral en comparación con la situación que existía antes de que Trump asumiera el cargo", señaló Eswar Prasad, economista de la Universidad de Cornell.

En el Senado, el líder de la minoría Chuck Schumer arremetió el jueves contra el acuerdo pactado en Corea del Sur, afirmando que Estados Unidos "no está mejor".

"Si acaso, las cosas están peor: los precios han ido en aumento y China no ha acordado nada sustancial que mejore el comercio entre nuestras naciones", dijo el senador demócrata, añadiendo que Trump "inició una guerra comercial, creó un gran lío para las empresas, los consumidores y los agricultores de soya, y luego celebra por tratar de limpiar el lío que él mismo creó en primer lugar".

No obstante, el acuerdo ha inyectado un grado de estabilidad, otorgándole a las dos economías más grandes del mundo —así como al resto del planeta— tiempo y espacio para reajustarse.

Washington y Beijing aún necesitan finalizar sus acuerdos, un proceso en el que siempre existe la posibilidad de generar nuevas disputas. Pero por ahora, Xi parece interesado en dejar atrás las más recientes tensiones.

En un comunicado oficial, Xi se refirió a los "recientes altibajos" que "ofrecieron algunas lecciones para ambas partes". Añadió que deberían "centrarse en los beneficios de la cooperación en lugar de caer en un ciclo vicioso de represalias mutuas".

Reducción de aranceles y se reanudan ventas de soya a China

Trump hizo el primer disparo en la guerra comercial en febrero pasado, cuando impuso un arancel adicional del 10% sobre los productos chinos, acusando a Beijing de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de químicos utilizados para la elaboración de fentanilo.

Esos impuestos sobre las importaciones se dispararon hasta alcanzar un 145% después de que China tomó represalias, pero Trump dio marcha atrás luego de un colapso en los mercados.

Ambas partes redujeron respectivamente sus enormes aranceles al 10% en mayo pasado, aunque Washington mantuvo el arancel del 20% relacionado con el fentanilo, y China sus aranceles de represalia del 10% o el 15% sobre productos los agrícolas estadounidenses.

Ahora, Trump anunció que ha eliminado un arancel del 10% relacionado con el fentanilo a cambio de la cooperación de Beijing en la lucha contra este narcótico ilícito.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que China también retiraría sus aranceles de represalia sobre productos agrícolas estadounidenses. Un portavoz del ministerio de Comercio de China indicó, sin entrar en detalles, que Beijing "ajustará en consecuencia" sus contramedidas.

Además, China ha acordado comprar 12 millones de toneladas de soya estadounidense hasta enero, y adquirirá al menos 25 millones de toneladas anualmente durante los próximos tres años, anunció Rollins el jueves.

Eso se compara con China comprando 17 millones de toneladas de soya estadounidense en los primeros ocho meses de este año, pero sin importar nada en septiembre. El año pasado China compró 22 millones de toneladas de soya estadounidense, según medios estatales.

Aunque China no confirmó los detalles del más reciente acuerdo sobre la soya, el portavoz del ministerio de Comercio chino dijo que ambas partes han alcanzado un "consenso" para expandir el comercio agrícola.

Tregua de un año en los controles de exportación y tarifas portuarias

China utilizó en abril su poder de monopolio en el procesamiento de minerales críticos para ordenar la implementación de una serie de permisos para la exportación de varios elementos de tierras raras. Beijing amplió las reglas de exportación el 9 de octubre, aparentemente en respuesta a la decisión de Estados Unidos de extender los controles de exportación a empresas afiliadas con compañías extranjeras que ya se encontraba en la lista negra.

Furioso, Trump amenazó con imponer un nuevo arancel del 100% sobre China, pero ambas partes lograron tranquilizarse a tiempo para que Trump se reuniera con Xi en Corea del Sur.

Beijing dijo el jueves que suspendería por un año las reglas de exportación de tierras raras a partir de octubre para "llevar a cabo investigaciones para refinar planes específicos", mientras que Estados Unidos suspenderá su regla de afiliados por un año.

El retraso por parte de Beijing "proporciona el tiempo apenas suficiente para que Estados Unidos acelere la inversión en capacidades e innovación para tierras raras e imanes permanentes", dijo Wade Senti, presidente de la compañía estadounidense de imanes permanentes AML.

“Esto necesita hacerse a la velocidad de la luz y a una escala nunca vista antes desde la respuesta al COVID-19”, afirmó.

Otra espina reciente en las relaciones fue la introducción por parte de Estados Unidos en octubre pasado de tarifas portuarias sobre embarcaciones vinculadas a China, como parte de un plan para restaurar las capacidades de construcción naval de Estados Unidos. Beijing respondió con contramedidas.

Las tarifas portuarias entre ambos países no se eliminan, pero quedarán suspendidas por un año, informó el Ministerio de Comercio chino.

El futuro sigue siendo incierto

Aún se desconoce si Trump aceptará un regreso al statu quo o presionará para abordar problemas fundamentales que han persistido durante años entre Estados Unidos y China. Nada sobre la reunión del jueves —la primera entre Trump y Xi en seis años— afecta el dominio manufacturero chino al que Trump ha culpado por la pérdida de empleos en Estados Unidos.

Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, dijo que los más recientes eventos son "muy alentadores" y agregó: "Esperamos que las futuras negociaciones aborden las barreras de larga data al acceso a los mercados, ayuden a nivelar las condiciones para las empresas estadounidenses y traigan previsibilidad a largo plazo a la relación comercial bilateral".

Hay más oportunidades en el horizonte para seguir trabajando en estos desafíos. Trump dijo que viajará a China en abril y posteriormente Xi visitará Estados Unidos.

Si Trump no tiene éxito, este período podría ser recordado por el ruido que causó y los pocos cambios en la trayectoria ascendente de la economía de China.

“Por lo general, Trump pierde la paciencia con cualquier cosa que no sea inmediata, y son los chinos los que juegan para obtener ventajas a largo plazo”, dijo Kurt Campbell, ex subsecretario de Estado durante el gobierno del mandatario Joe Biden y actual presidente de The Asia Group.

___

Tang y Wiseman informaron desde Washington. El periodista de Associated Press Josh Funk en Omaha, Nebraska, contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.