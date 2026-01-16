Acuerdo entre la asociación de tenistas PTPA y el Abierto de Australia

Diez meses después de haber denunciado ante la justicia estadounidense a las instancias del tenis mundial, la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA, por su sigla en inglés) anunció este viernes un acuerdo con Tennis Australia, organizadora del Grand Slam que comenzará el domingo.

Este anuncio se produce menos de dos semanas después de que el cofundador del sindicato, el serbio Novak Djokovic, abandonase la asociación preocupado por la falta de "respeto a la transparencia y gobernanza" de la PTPA.

El subdirector ejecutivo de la PTPA, Romain Rosenberg, informó este viernes que la asociación "va a enviar a la jueza" encargada del caso en Estados Unidos "una solicitud de acuerdo para resolver el asunto con Tennis Australia".

Tras este acuerdo, Tennis Australia debería ser retirada de la lista de organizaciones demandadas por la asociación, a las que la PTPA acusa de "explotar económicamente" a los jugadores e imponerles un calendario de torneos "insostenible".

Este pacto, no obstante, no atiende por ahora ninguna de las reivindicaciones de fondo de la PTPA sobre el reparto de ingresos o la organización del circuito.

Para Romain Rosenberg, "todo acuerdo sobre los cambios necesarios en el tenis deberá" negociarse no solo con Tennis Australia, sino también "con todas las partes" que siguen involucradas en el procedimiento judicial.

"Seguimos teniendo la voluntad de que las cosas se resuelvan" con las demás partes "sin llegar hasta el final" del procedimiento judicial, subrayó Rosenberg.

En marzo de 2025, la PTPA anunció la puesta en marcha de una amplia ofensiva judicial contra los circuitos ATP y WTA, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Los cuatro organizadores de los Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) fueron demandados posteriormente, en septiembre de 2025.