Acuerdo entre Manchester United y RB Leipzig por Sesko (medios)

El Manchester United habría llegado a un acuerdo por US$99 millones para hacerse con los servicios del atacante Benjamin Sesko, del RB Leipzig, informaron varios medios ingleses este jueves.

Según BBC, The Athletic y Sky Sports, el United pagaría una suma inicial de US$88,8 millones por el atacante de 22 años y otros US$9,9 millones en suplementos.

El Newcastle también estaba interesado en fichar al esloveno, posiblemente como remplazo del sueco Alexander Isak, objetivo del Liverpool.

Sin embargo, Sesko se ha decantado por los Red Devils pese a que el club mancuniano no disputará competiciones europeas esta temporada.

Su llegada completará la remodelación completa del ataque del United.

Solo cuatro equipos anotaron menos goles que el Manchester United (44) en los 38 partidos de Premier League de la pasada temporada, en la que los Red Devils terminaron en su peor posición (15º) en 51 años.

El brasileño Matheus Cunha y Bryan Mbeumo son los otros dos jugadores de ataque fichados en este mercado.