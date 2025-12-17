Acuerdo para reducir los despidos del ERE de Amazon en Barcelona hasta 791

BARCELONA, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - CC.OO. de Catalunya ha anunciado un acuerdo para reducir el expediente de regulación de empleo (ERE) de Amazon en sus oficinas en Barcelona hasta 791, frente a los 978 anunciados en un primer momento, en un comunicado este miércoles. El ERE se enmarca en el despido de 14.000 personas a nivel mundial y, en un primer momento, de 1.200 en España por la automatización de procesos por la implementación de la inteligencia artificial. El acuerdo incluye una indemnización de 38 días por año trabajado hasta 24 mensualidades, una indemnización mínima de 7.000 euros y un permiso retribuido hasta el 28 de febrero para optar al pago de acciones de la empresa. Además, se ha acordado la voluntariedad de las salidas y que los colectivos protegidos tengan opción a permanencia, y que más de 100 afectados sean recolocados en otras empresas del grupo. El sindicato, que contaba con 10 de las 13 personas que representaban a la plantilla en la mesa de negociación, ha valorado positivamente el acuerdo. PROCESO MUNDIAL Amazon anunció el pasado octubre una reducción de aproximadamente 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, aquellos trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina en todo el mundo. La plantilla global de Amazon se estima en alrededor de 1,5 millones de personas, de los que unos 350.000 desempeñan labores corporativas. Esta medida, comunicada por la vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon, Beth Galetti, pretende mantener una estructura ágil y adecuada, reduciendo la burocracia, eliminando capas y redireccionando recursos para garantizar la inversión en grandes apuestas de la empresa para responder a las necesidades actuales y futuras de los clientes. Amazon aseguró que tratará de dar apoyo a los afectados, brindando un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto internamente y dando prioridad a los candidatos internos para ayudar al mayor número posible de personas a encontrar nuevos puestos en la propia Amazon. Un anuncio de recorte de plantilla a nivel global, que llegó tras la presentación de resultados del tercer trimestre, donde Amazon logró un beneficio neto de US$21.187 millones (18.213 millones de euros), lo que representa una mejora del 38,2% respecto del resultado anotado por la multinacional entre julio y septiembre del año pasado. La cifra de negocio en el trimestre alcanzó los US$180.169 millones (154.879 millones de euros), un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, con un crecimiento del 9,6% de las ventas de productos, hasta US$74.058 millones (63.663 millones de euros), y del 16,3% de la comercialización de servicios, hasta US$106.111 millones (91.216 millones de euros).