Acuerdo Rusia y Ucrania difícil, pero soy optimista

"Este es un mensaje muy positivo, porque creo que la unidad entre Europa y Estados Unidos es fundamental para que Ucrania pueda ser protagonista en un diálogo positivo con Putin", agregó Tajani en la Conferencia de Embajadores Suizos en Berna.

"Por supuesto, ahora tenemos que esperar a ver cuál será la respuesta de Rusia, qué quiere hacer Putin. El acuerdo no será fácil de alcanzar, pero hoy soy más optimista que ayer sobre la unidad demostrada entre Europa y Estados Unidos, la unidad entre los países europeos, y digo que no podemos olvidarnos de Zelenski y Ucrania, no podemos darle la espalda, porque la seguridad de Ucrania es la seguridad de todos los europeos, no solo de la UE, sino también de Suiza y de toda Europa", enfatizó.

El canciller subrayó que "no nos corresponde decidir cuándo ni cómo se celebrarán las elecciones en Ucrania. Siempre defendemos la democracia. El objetivo principal de las elecciones debe ser el logro de la paz. Mientras tanto, trabajamos por ello con gran compromiso". (ANSA).