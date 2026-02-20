Acuerdo sobre Gaza debe partir del "cese" de la agresión israelí, dice Hamás tras inicio de "Junta de Paz"

Todo acuerdo sobre Gaza debe comenzar con el "cese total" de la agresión israelí, aseguró el movimiento islamista palestino Hamás tras la primera reunión en Washington de la "Junta de Paz" creada por el presidente estadounidense, Donald Trump

"Cualquier proceso político o acuerdo que se discuta sobre la Franja de Gaza y el futuro de nuestro pueblo palestino debe partir del cese total de la agresión [israelí], del levantamiento del bloqueo y de la garantía de los derechos nacionales legítimos de nuestro pueblo, entre los que destaca su derecho a la libertad y a la autodeterminación", escribió el grupo en un comunicado publicado el jueves por la noche