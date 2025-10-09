¿Acuerdo sobre Gaza significa que la guerra de dos años ha terminado?

9 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás marca los primeros pasos hacia una "paz fuerte, duradera y para siempre" que ponga fin a la guerra de Gaza, que dura ya dos años.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado el miércoles en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, lugar predilecto para las conferencias de paz en Oriente Medio durante décadas con un historial irregular de éxitos, es sólo una fase inicial que abarca la entrega de rehenes retenidos en Gaza, su intercambio con prisioneros palestinos dentro de Israel y una retirada parcial de Israel del enclave.

Quedan muchos escollos por sortear después de que los negociadores dejaran para más adelante las discusiones sobre algunas de las cuestiones más espinosas en las que han naufragado iniciativas anteriores, como el alcance total de una retirada israelí, el desarme de Hamás y quién y cómo garantizar que no se reanude la guerra tras esta fase.

¿SE HAN CALLADO LAS ARMAS?

Aún no. Trump exigió a Israel que detuviera sus bombardeos cuando Hamás indicó por primera vez la aceptación parcial de su plan de 20 puntos el viernes. No ha sido así. Decenas de palestinos han muerto desde entonces en ataques aéreos y bombardeos, sobre todo en la ciudad de Gaza y sus alrededores, foco de una reciente ofensiva israelí.

Sin embargo, los bombardeos han sido más esporádicos desde que Trump declaró el miércoles que se había alcanzado un acuerdo, lo que ha provocado celebraciones en Israel, donde las familias de los rehenes estaban exultantes en la llamada plaza de los rehenes de Tel Aviv, y en Gaza, donde la gente se reunía entre las ruinas mientras se oían las explosiones.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LOS ALTO EL FUEGO QUE FRACASARON?

Aunque se trata de un acuerdo parcial, una diferencia notable respecto a anteriores acuerdos de alto el fuego es que no se fija un plazo para alcanzar un acuerdo completo. No establece un plazo de unas semanas, tras el cual podrían reanudarse las hostilidades si las conversaciones fracasan.

Aún no se ha decidido si esto hace que el acuerdo sea más duradero. Algunos miembros de la coalición nacionalista religiosa del primer ministro Benjamin Netanyahu ya hablan de más guerra.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, firme opositor a cualquier concesión a los palestinos, ha pedido que se destruya a Hamás después de que se devuelvan los rehenes.

Pero en esta ocasión, Trump se ha mostrado mucho más firme en su determinación de contener a ambas partes, dejando menos margen a Israel para relanzar su ofensiva o a Hamás para retrasarla, aunque la experiencia pasada aconseje cautela frente a demasiado optimismo.

Trump anunció su plan junto a Netanyahu en Washington la semana pasada con lo que parecía una oferta de "lo tomas o lo dejas" para Hamás. Sin embargo, cuando Hamás sólo dio una aceptación parcial, Trump exigió inmediatamente a Israel que detuviera los bombardeos. Y a medida que pasaban los días en las conversaciones de Sharm el-Sheikh, advirtió a Hamás de que "estallará un infierno como nunca se ha visto antes" si no aceptaba la oferta.

Al imponer su autoridad, Trump puede haber respondido en cierta medida a la pregunta clave de quién garantizará que este acuerdo no se derrumbe en el siguiente obstáculo.

¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS?

Se espera que el alto el fuego entre en vigor una vez que el gabinete de Israel apruebe el acuerdo en una reunión prevista para el jueves. Israel se retirará a las líneas predeterminadas en las 24 horas siguientes. Una vez que cesen los disparos, Hamás deberá liberar a los rehenes en un plazo de 72 horas, lo que podría ocurrir el lunes.

La ayuda humanitaria a los palestinos debería entonces empezar a fluir. El plan de Trump también contempla la creación de una fuerza internacional de estabilización, que podría empezar a tomar forma cuando los ministros europeos y los altos cargos de los Estados árabes se reúnan en París el jueves. También debatirán cuestiones como la futura gobernanza de Gaza, la ayuda, la reconstrucción y la desmilitarización.

Se espera que Trump viaje a la región en los próximos días. La Casa Blanca dijo que estaba considerando dirigirse allí el viernes.

¿CUÁLES SON LOS CÁLCULOS POLÍTICOS A LOS QUE SE ENFRENTAN HAMÁS E ISRAEL?

Tanto Israel como Hamás se han mostrado dispuestos a responder positivamente a la presión de Trump y otros, pero cada parte se enfrenta a sus propios cálculos políticos.

Para Netanyahu, aceptar el plan parece basarse en el cálculo de mantenerse en el lado correcto de Estados Unidos, el aliado vital de Israel, y ganarse a un público israelí desesperado por ver el fin de la guerra, al tiempo que concede lo menos posible para evitar distanciarse de sus socios de coalición nacionalistas religiosos.

El plan de 20 puntos, por ejemplo, ofrece una posible vía, aunque muy condicionada, hacia un Estado palestino, aunque Netanyahu ha dicho que eso nunca sucederá.

Hamás ha abandonado su oposición a cualquier acuerdo que fuera sólo parcial debido al riesgo de que se reanudara la guerra una vez entregados los rehenes. También ha suscrito un acuerdo que exigía la desmilitarización, que ha rechazado en repetidas ocasiones.

Presionado por los Estados árabes y Turquía, además de por Trump, Hamás no ha tenido más remedio que aceptar. Pero puede que calcular la determinación de Trump sea la mejor garantía de que la guerra no se reanudará por ahora, mientras que las conversaciones de Sharm el-Sheikh han puesto al grupo militante en la mesa de negociaciones para dar forma al futuro de los palestinos, a pesar de que el acuerdo pretende dejarlo al margen.

