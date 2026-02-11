Acuerdo UEFA-Real Madrid para resolver "diferendos jurídicos" por la Superliga (UEFA)

Real Madrid y la UEFA llegaron a un "principio de acuerdo" con el fin de resolver "sus diferendos jurídicos relacionados con la Superliga europea", anunció este miércoles la máxima instancia del fútbol europeo.

"Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes (...) que también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", indicó la UEFA en un comunicado que también publicó el club español.