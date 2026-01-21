Acumulación de reservas del banco central argentino incidiría en paulatina baja del riesgo país

BUENOS AIRES, 21 ene (Reuters) - Las diarias compras de dólares que realiza el banco central de Argentina (BCRA), dentro de su nueva política monetaria iniciada este año, ayudaría a una gradual baja del riesgo país, lo que permitiría al Gobierno retornar a los mercados internacionales de deuda, coinciden operadores.

La entidad monetaria acumula en lo que va del 2026 adquisiciones en el mercado por 718 millones de dólares, en momentos en que las reservas netas de la entidad se encuentran en 44.874 millones de dólares provisorios, su mayor nivel desde que el libertario Javier Milei asumió la presidencia a finales de 2023.

"En caso de continuar con la acumulación de reservas, esto se debería reflejar en una nueva baja en el riesgo país, lo que se traduciría en una nueva mejora en los bonos soberanos", dijo Capital Markets Argentina (CMA).

El riesgo país de Argentina promedia los 572 puntos básicos, luego de anotar a inicios de este mes valores de 557 unidades, su nivel más bajo en ocho años.

En la plaza extrabursátil local los bonos operaban con leve trayectoria alcista, mientras que el índice accionario S&P Merval subía un selectivo 0,3%.

El Tesoro realizará el jueves un canje de un título 'dólar linked' con amortización a fin de enero para despejar vencimientos y facilitar el 'roll over' de los instrumentos de cobertura.

"El Gobierno privilegia la tranquilidad cambiaria y monetaria, aún recurriendo a altas tasas internas con su efecto recesivo", dijo VatNet Financial Research.

El peso interbancario operaba equilibrado en torno a la 1435 por dólar, un 8% por debajo del límite superior de la banda de flotación de 1.552,35 unidades vigente en la fecha.

Los negocios del peso a futuro mostraban niveles de 1484 unidades para la liquidación a finales de febrero.

"Con respecto al tipo de cambio, es importante destacar que ahora, el Gobierno no tiene grandes incentivos a abandonar el sistema de flotación con bandas, pero habrá que estar atentos a que el mencionado plan de compra de reservas no lleve presión al tipo de cambio en los próximos meses", señaló CMA.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)