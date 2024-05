Acuña trata de lidiar con sus emociones, tras otra campaña perdida por lesión

Al comenzar su segundo largo periodo de ausencia por una cirugía de rodilla, Ronald Acuña Jr. se motiva con la certeza de que tuvo una estupenda recuperación después del primer procedimiento.

Pero el venezolano reveló el jueves que ello no ha impedido que derrame algunas lágrimas, mientras se resigna a la realidad de que esta campaña ha concluido para él, por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida el domingo en Pittsburgh.

Los Bravos anunciaron aquella noche que la resonancia magnética había mostrado una ruptura total del ligamento. Inmediatamente después, comenzaron a surgir muestras de apoyo para Acuña, el Jugador Más Valioso de la temporada anterior en la Liga Nacional.

“No he podido responder muchos de esos mensajes, porque vienen de un lugar donde me apoyan”, dijo Acuña. “Simplemente me quiebro y comienzo a llorar.. Sé que todos ellos simplemente quieren lo mejor para mí”.

Es la segunda vez que Acuña sufre una lesión que lo margina del resto de una campaña.

Se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 20 de julio de 2021, y tuvo un retorno brillante en la campaña de 2023, para obtener su reconocimiento como el Más Valioso.

Pese a que pocos peloteros han tenido que recuperarse de rupturas del ligamento cruzado anterior en ambas rodillas, Acuña dijo que el hecho de que conoce ya la cirugía y el proceso de rehabilitación le infunde confianza.

“Pienso que es más fácil procesar esto, poque ya pasé por el procedimiento hace dos años”, dijo.

El jugador de La Guaira dio a conocer que la intervención quirúrgica correrá a cargo del doctor Neal ElAttrache, el martes en Los Ángeles Es el mismo médico que lo operó en 2021.

Acuña espera pasar al menos un mes en Los Ángeles, mientras comienza su recuperación, con la esperanza de volver para el comienzo de la temporada de 2025.

El venezolano se lastimó tras comenzar el encuentro del sábado con un doble. Arrancó desde la intermedia en busca de un robo.

La rodilla se lastimó cuando Acuña frenó en un intento por volver a segunda. Los Bravos terminaron imponiéndose por 8-1.

El excátcher Wilson Ramos, compatriota de Acuña, es uno de los pocos peloteros que continuaron jugando tras este tipo de reparación en ambas rodillas. Ramos se lesionó la rodilla izquierda en 2012 y la derecha en 2016, ambas veces con Washington.

Sufrió una nueva lesión en la izquierda en 2021, con Cleveland.

Acuña dijo que no ha buscado comunicarse con Ramos o con otro pelotero para recibir consejo.

“Afortunadamente, siento que esto es lo mismo, porque ya pasé por ello”.

