Acusación de Trump contra la fiscal general de Nueva York genera preocupación entre líderes negras

WASHINGTON (AP) — La coalición de capítulos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de Nueva York acababa de iniciar su convención estatal anual cuando Letitia James, miembro de larga data y fiscal general del estado, canceló su aparición.

James acababa de ser acusada por el Departamento de Justicia por presunto fraude hipotecario, un cargo que ella calificó de “infundado” y “una grave violación de nuestro orden constitucional”.

Para los organizadores de la convención de Nueva York, el momento fue alarmante y subrayó la importancia del encuentro, que contó con varias sesiones sobre la construcción de poder político a escala estatal en respuesta a lo que los líderes de la NAACP calificaron como ataques federales contra el bienestar social, los derechos civiles y el estado de derecho.

“Fue a través de nuestra acción colectiva que se construyó una democracia”, afirmó L. Joy Williams, presidenta de la Conferencia Estatal de la NAACP de Nueva York. “Lo que tenemos que hacer no es solo defendernos de lo que sucede ahora, sino que tenemos que avanzar más allá de donde estábamos antes, para construir un sistema que constituya una mejor democracia estadounidense que todos merecemos”.

La acusación contra James, quien anteriormente había procesado a la Organización Trump por fraude empresarial, desató inmediatamente un debate sobre si el sistema de justicia había sido politizado por las quejas personales del presidente Donald Trump. También generó muchos paralelismos con el reciente esfuerzo de Trump por destituir a una gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones similares.

Las acusaciones contra James y Cook tienen un peso simbólico

Los defensores consideran que algunas de las acciones recientes de Trump están dirigidas excepcionalmente a mujeres líderes negras.

“Esto es algo con lo que hemos lidiado desde el inicio de este gobierno”, dijo Shavon Arline-Bradley, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Mujeres Negras, la organización de derechos civiles más antigua del país para mujeres de color.

Las acusaciones también tienen un peso simbólico para las familias negras, afirmó, donde la propiedad de bienes raíces ha sido históricamente restringida por el sistema legal a través de la discriminación explícita e implícita.

La propiedad de vivienda se ha convertido desde entonces en una vía desproporcionada —y a veces única— de generación de riqueza para los estadounidenses negros.

Y en una encuesta nacional reciente se muestra un ensanchamiento de la brecha de riqueza racial entre individuos blancos y negros, aun cuando los ingresos han aumentado para los trabajadores de color.

“Cuando atacas el hogar de alguien, atacas su capacidad de poseer, atacas su capacidad de tener elección, has atacado su capacidad de hacer una declaración sobre su futuro económico”, dijo Arline-Bradley. “Este es un patrón constante que ha destacado lo que consideran un talón de Aquiles en la comunidad negra”.

Las mujeres negras, agregó, “se sienten muy atacadas” debido a las palabras y acciones del presidente, que según ella, estaban enraizadas en “una falta de comprensión sobre los logros y el liderazgo de estas mujeres”.

“Un nivel de justicia para todos los estadounidenses”

El gobierno de Trump sostiene que el enjuiciamiento de James por presunto fraude hipotecario está justificado y es imparcial.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo en un comunicado Lindsey Halligan, la fiscal federal del Distrito Este de Virginia. “Los cargos presentados en este caso representan actos intencionales, criminales y enormes violaciones de la confianza pública. Los hechos y la ley en este caso son claros, y continuaremos siguiéndolos para asegurar que se haga justicia”.

Y la secretaria de Justicia, Pam Bondi, escribió en X, “Un nivel de justicia para todos los estadounidenses” poco después de la acusación de James.

Los críticos del gobierno han respondido que las acciones de la administración equivalen a una represalia política y a un intento de consolidar el poder de manera ilegal. Los líderes negros han argumentado además que las acciones del gobierno han sido a expensas de líderes y comunidades negras pioneras.

“El presidente Trump ha dejado claro, a través de sus propios comentarios públicos contra la fiscal general James, que el objetivo de esta acusación es simplemente tomar represalias contra sus oponentes políticos”, dijo en un comunicado Yvette Clark, presidenta del Caucus Negro del Congreso.

“El pueblo estadounidense ve esta corrupta acusación como lo que es: un intento desesperado del presidente Trump de convertir el sistema de justicia en un arma. No resistirá el escrutinio público o legal”, agregó.

El caso contra James es “muy poco común”, dice experto legal

Además de James, el Departamento de Justicia de Trump ha acusado al exdirector del FBI James Comey de hacer una declaración falsa y obstruir la justicia en relación con un testimonio presentado en 2020 ante el Comité Judicial del Senado.

El Departamento de Justicia también investiga al senador demócrata de California Adam Schiff por fraude hipotecario.

Trump ha pedido que el senador, quien fue el principal administrador del primer juicio político contra el mandatario, sea encarcelado.

Los expertos cuestionan los méritos de los motivos de las investigaciones de fraude hipotecario.

“Es muy poco común que los fiscales presenten este tipo de acusaciones en ausencia de un patrón de actividad maliciosa o evidencia de que el individuo realmente ha perjudicado al banco al no pagar su hipoteca o si es parte de un esquema fraudulento mucho más grande”, dijo Paul Schiff Berman, catedrático de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

Para James, dijo Berman, “la acusación es que ella dijo que la casa sería utilizada como su segunda residencia, pero también la usó a veces como propiedad de alquiler”, lo cual, según Berman, podría argumentarse como un uso razonable de una segunda residencia y, probablemente, sin que se viole ningún contrato hipotecario típico.

Independientemente de los debates legales que se avecinan, los aliados de James dicen que están listos para apoyarla de cualquier manera que sea necesaria. Los organizadores de la conferencia de Nueva York dicen que ella puede volver al evento cuando esté lista.

“Aunque estamos respondiendo en este momento, esto también le sucede a ella, y por eso queremos darle espacio”, dijo Williams, la líder de la NAACP de Nueva York. “Y lo bueno de un hogar es que siempre puedes volver a él. Así que sabemos que siempre volverá”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.