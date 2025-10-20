Acusaciones contra el príncipe Andrés deben ser examinadas, según una fuente de la Casa Real

LONDRES, 20 oct (Reuters) - Las acusaciones de que el príncipe Andrés buscó la ayuda de un oficial de policía para desacreditar a Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente, deben ser examinadas adecuadamente, dijo el lunes una fuente de la Casa Real.

Andrés, el hermano menor del rey Carlos, dijo el viernes que dejaría de usar su título de duque de York y otros honores, tras años de críticas sobre su comportamiento y sus conexiones con el difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Andrés, que sigue siendo príncipe, ha negado sistemáticamente cualquier delito y dijo que las acusaciones contra él se estaban convirtiendo en una distracción para la familia real.

El domingo, la policía de Londres dijo que estaba "investigando activamente" las acusaciones en un informe del periódico Mail on Sunday de que Andrés había pedido a uno de sus oficiales de protección personal en 2011 que buscara información sobre Giuffre.

Una fuente del Palacio de Buckingham dijo que esas acusaciones deben ser "examinadas de manera apropiada".

Un libro de memorias póstumo de Giuffre, una de las acusadoras contra Epstein, saldrá a la venta esta semana. Contiene nuevas acusaciones contra el príncipe Andrés, que llegó a un acuerdo civil con ella en 2022.

En "Nobody's Girl", al que accedió la BBC antes de su publicación, Giuffre escribió que temía "morir como una esclava sexual" bajo el control de Epstein y describe tres supuestos encuentros sexuales con Andrew, incluido uno en el que participaron el difunto financiero y varias otras mujeres jóvenes.

Las memorias también afirman que Andrew adivinó correctamente la edad de Giuffre -17 años- cuando se conocieron, e incluyen detalles de encuentros en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein.

Una sentencia judicial del año pasado, que demostró que el Gobierno británico creía que uno de los estrechos socios comerciales de Andrew era un espía chino, empañó aún más su reputación.

La ministra británica de Educación, Bridget Phillipson, declaró el lunes que el Gobierno creía que era "lo correcto" que Andrew renunciara a sus títulos.

A una pregunta sobre las peticiones de que se retire el título de príncipe a Andrés, Phillipson dijo que no era una cuestión que incumbiera al Gobierno, sino a la familia real.

