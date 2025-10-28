Acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe se declara culpable

El hombre acusado de asesinar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe se declaró culpable este martes al iniciar el juicio en su contra, tres años después del crimen que estremeció al mundo.

"Todo es verdad", declaró Tetsuya Yamagami, de 45 años, ante una corte de la ciudad occidental de Nara, al admitir el asesinato de Abe en julio de 2022.

Yamagami enfrenta varios cargos como asesinato y violación de las leyes de control de armas por supuestamente utilizar un arma de fabricación casera para matar a Abe cuando daba un discurso en Nara.

Cuando el juez le pidió identificarse, Yamagami, vestido de camiseta negra, respondió con voz apenas audible.

Sin embargo, su abogado adelantó que disputaría algunos cargos como la violación de las leyes sobre tenencia de armas.

El asesinato conmovió a Japón, un país con poca experiencia de violencia de armas, y provocó un escrutinio sobre los vínculos de varios políticos con la Iglesia de la Unificación, una secta.

Yamagami al parecer estaba molesto con Abe por creer que tenía vínculos con esa iglesia, originada en Corea del Sur.

El supuesto asesino acusaba a la iglesia de haber provocado la bancarrota de su familia, luego de que su madre le donara cerca de 100 millones de yenes (US$1 millón en su momento) como prueba de su fe.

De ser declarado culpable de asesinato, podría enfrentar una prolongada sentencia de cárcel.

En Japón existe la pena de muerte, pero suele ser utilizada para asesinatos múltiples.

Se espera el veredicto para enero.

