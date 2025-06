Acusado de ataque en Colorado abandonó plan de matar a grupo al que llamó “sionistas”: policía

BOULDER, Colorado, EE.UU. (AP) — El hombre acusado de lanzar bombas molotov a manifestantes en Boulder que pedían la liberación de rehenes israelíes en la Franja Gaza, hiriendo a 12 de ellos, había planeado matarlos a todos, pero aparentemente cambió de opinión, dijeron las autoridades.

Mohamed Sabry Soliman, quien estaba disfrazado de jardinero, tenía 18 bombas molotov, pero lanzó solo dos durante el ataque del domingo en el que gritó: "Liberen Palestina", dijo la policía. Soliman, de 45 años, no llevó a cabo su plan completo "porque se asustó y nunca había herido a nadie antes", escribió la policía en un afidávit.

Los dos dispositivos incendiarios que lanzó al grupo de unas 20 personas que realizaban su manifestación semanal fueron suficientes para herir a más de la mitad de ellos, y las autoridades dijeron que no expresó arrepentimiento por el ataque.

Soliman, un ciudadano egipcio que está en Estados Unidos ilegalmente, según funcionarios federales, planeó el ataque durante más de un año y específicamente apuntó a lo que describió como un "grupo sionista", dijeron las autoridades en documentos judiciales que lo acusan de un crimen de odio federal. Su nombre se escribe primero Mohammed en algunos documentos judiciales.

"Cuando fue entrevistado sobre el ataque, dijo que quería que todos murieran, no tenía remordimientos y que volvería a hacerlo", afirmó J. Bishop Grewell, fiscal federal interino de Colorado, durante una conferencia de prensa el lunes.

Los fiscales federales y estatales presentaron casos penales separados contra Soliman, acusándolo de un crimen de odio y de intento de asesinato, respectivamente. Enfrenta cargos estatales adicionales relacionados con los dispositivos incendiarios, y es posible que se presenten más cargos en el tribunal federal, donde el Departamento de Justicia buscará una acusación formal de un jurado investigador.

Soliman está detenido con una fianza de US$10 millones. Su abogada, Kathryn Herold, se negó a comentar el lunes después de una audiencia en la que compareció ante un juez estatal. Su próxima audiencia está programada para el jueves.

Soliman ha estado viviendo en Estados Unidos ilegalmente, habiendo ingresado al país en agosto de 2022 con una visa B-2 que expiró en febrero de 2023, dijo la secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una publicación en la red social X. Dijo que Soliman solicitó asilo en septiembre de 2022 y se le otorgó una autorización de trabajo en marzo de 2023, pero que también expiró. El departamento no respondió a las solicitudes de información adicional.

El martes, agentes de inmigración estaban deteniendo a la esposa de Soliman y a sus cinco hijos, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

Funcionarios federales también están investigando si alguno de sus familiares sabía sobre su plan, escribió. Según una declaración jurada del FBI, Soliman le dijo a la policía que estaba impulsado por el deseo de "matar a todas las personas sionistas", una referencia al movimiento para establecer y proteger un estado judío en Israel. El ataque en el popular centro comercial peatonal Pearl Street en el centro de Boulder se desarrolló en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, que sigue inflamando las tensiones globales y ha contribuido a un aumento de la violencia antisemita en Estados Unidos. El ataque ocurrió al comienzo de la festividad judía de Shavuot y apenas una semana después de que un hombre que también gritó "Liberen Palestina" fuera acusado de disparar fatalmente a dos empleados de la embajada israelí frente a un museo judío en Washington. Seis víctimas hospitalizadas Las víctimas tenían edades comprendidas entre 52 y 88 años, y sus lesiones iban de graves a leves, dijeron las autoridades. Seis víctimas fueron inicialmente llevadas a un hospital, y tres permanecían hospitalizadas el martes en el Hospital Universitario de UCHealth en el Campus Médico CU Anschutz, dijo la portavoz del hospital, Kelli Christensen. Ella se negó a proporcionar información sobre sus condiciones y dijo que habían solicitado privacidad. Miembros del grupo voluntario llamado Run For Their Lives fueron atacados mientras realizaban su manifestación semanal. Un video capturado por el testigo Alex Osante de San Diego muestra a personas vertiendo agua sobre una mujer que yacía en el suelo y que, según Osante, se había incendiado durante el ataque. Encuentran bombas molotov Osante dijo que después de que el agresor lanzara los dos dispositivos incendiarios, aparentemente prendiéndose fuego a sí mismo al lanzar el segundo, se quitó la camisa y lo que parecía ser un chaleco antibalas antes de que llegara la policía. El hombre se tiró al suelo y fue arrestado sin aparente resistencia en el video que filmó Osante. Las bombas molotov estaban compuestas por botellas de carafe de vino de vidrio o frascos con líquido claro y trapos rojos colgando de ellos, dijo el FBI. "Declaró que había estado planeando el ataque durante un año y estaba esperando hasta después de que su hija se graduara para llevar a cabo el ataque", dice la declaración jurada. Tenía gasolina en un rociador de mochila, pero les dijo a los investigadores que no la roció sobre nadie más que sobre sí mismo "porque había planeado morir". Soliman también les dijo a los investigadores que tomó una clase de porte oculto y trató de comprar un arma, pero se le negó porque no es ciudadano estadounidense. Las autoridades dijeron que creen que Soliman actuó solo. También resultó herido y fue llevado a un hospital. Las autoridades no detallaron la naturaleza de sus heridas, pero una foto de su ficha policial lo mostró con un gran vendaje sobre una oreja. Soliman, quien nació en Egipto, se mudó hace tres años a Colorado Springs, donde vivía con su esposa y cinco hijos, según documentos judiciales. Anteriormente pasó 17 años viviendo en Kuwait. ___ Tucker informó en Washington. El periodista de The Associated Press Sean Murphy en Oklahoma City contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.