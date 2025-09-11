Acusado de crímenes de lesa humanidad el antiguo líder rebelde y actual vicepresidente de Sudán del Sur

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El antiguo líder rebelde y actual vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, ha sido acusado de varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad y terrorismo, más de cinco meses después de haber sido puesto bajo arresto domiciliario por supuestamente instigar una rebelión en el país y obstaculizar la transición.

El ministro de Justicia sursudanés, Joseph Geng Akech, ha anunciado este jueves durante una rueda de prensa en Yuba que Machar, junto a otras siete personas, incluido el ministro de Petróleo Puot Kang Chuol, estaban vinculados a los ataques de una milicia local conocida como Ejército Blanco en el estado de Alto Nilo.

Estos ocho acusados se enfrentan a acusaciones de crímenes de lesa humanidad, terrorismo, financiación del terrorismo, traición, conspiración, asesinato, destrucción de propiedad pública y bienes militares, según ha informado la emisora sursudanesa Radio Tamazuj.

"Los acusados han sido informados de los cargos y de sus derechos constitucionales, incluido el derecho a un juicio justo y a una representación legal de su elección", ha dicho Geng, que ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el Estado de derecho y ha prometido que presentará pruebas ante el tribunal para probar los cargos más allá de toda duda.

No obstante, la investigación ha resultado en la imputación de un total de 21 personas, si bien los ocho sospechosos mencionados han sido acusados formalmente y otros trece están prófugos. Durante la investigación, han sido interrogadas un total de 83 personas, pero 76 fueron liberadas por falta de pruebas.

El titular de la cartera ministerial ha advertido a la comunidad internacional sobre la politización del caso, enfatizando que no debería ser objeto de debate diplomático o político hasta que se completen los procedimientos judiciales.

Las tensiones repuntaron drásticamente en Sudán del Sur a raíz de una serie de ataques por parte del Ejército Blanco en el condado de Nasir (Alto Nilo), cerca de la frontera con Etiopía. Las autoridades acusaron al opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) --integrado en el Gobierno de unidad tras el acuerdo de paz de 2018-- de apoyar a este grupo, algo negado por la formación.

La crisis tiene lugar después de que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.