Acusado de intentar asesinar a Trump dice que no tenía la intención de matar a nadie

FORT PIERCE, Florida, EE. UU. (AP) — Un hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump el año pasado en su campo de golf de Florida y que se representa a sí mismo ante un tribunal federal, dijo el martes al jurado, en su alegato final, que no tenía la intención de matar a nadie ese día.

“Me cuesta creer que se haya cometido un crimen si el gatillo nunca se apretó”, afirmó Ryan Routh. Señaló que podía ver a Trump mientras se dirigía hacia el green del sexto hoyo en el campo de golf y destacó que también pudo haberle disparado al agente del Servicio Secreto que lo confrontó si hubiera tenido la intención de dañar a alguien.

Routh empleó 55 minutos del plazo asignado de una hora y 45 minutos, mientras que los fiscales usaron casi todo su tiempo en los alegatos finales ante el jurado, que luego recibió el caso para deliberar.

La jueza federal de distrito, Aileen Cannon, le advirtió a Routh que no se desviara del tema mientras presentaba sus alegatos finales. La mañana del martes, envió al jurado fuera de la sala del tribunal dos veces para recordarle su advertencia.

Los fiscales han dicho que Routh pasó semanas planeando matar a Trump antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras el republicano jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club campestre en West Palm Beach.

“No hay duda, no existe duda razonable, ninguna duda en absoluto”, dijo el martes al jurado el fiscal federal adjunto, Christopher Browne. “Si la evidencia en este caso ha mostrado una cosa y solo una cosa, es que Ryan Wesley Routh quería matar a Donald Trump”.

Routh, de 59 años, se ha declarado inocente de los cargos de intentar asesinar a un importante candidato presidencial, agredir a un agente federal y cometer varias violaciones de la ley de armas de fuego.

El lunes, en los minutos finales de la comparecencia, Cannon le recordó al acusado que los alegatos finales deben estar vinculados a la evidencia y el testimonio presentados durante el juicio. Le advirtió que, de no seguir esas restricciones, podría perder su tiempo de argumentación final.

Routh ejerció su derecho constitucional de no testificar en su propia defensa, y la jueza dijo que el acusado no podía usar su alegato final como una oportunidad para testificar sin la posibilidad de un contrainterrogatorio.

“Esta no puede ser su oportunidad de proporcionar un pseudo-testimonio fuera del contexto de un testimonio jurado”, dijo Cannon.

Routh dijo que entendía, pero también afirmó entenderlo casi dos semanas antes, cuando Cannon le dio instrucciones similares para su declaración inicial.

La jueza lo interrumpió después de menos de diez minutos, explicando que perdió su derecho a continuar cuando ignoró sus advertencias y se desvió del tema para hablar sobre Adolf Hitler y las guerras en Ucrania y Gaza.

Routh concluyó su argumentación el lunes por la mañana después de interrogar a solo tres testigos: un experto en armas de fuego y dos testigos de carácter, durante un total de aproximadamente tres horas. En contraste, los fiscales pasaron siete días interrogando a 38 testigos.

Cannon aprobó la solicitud de Routh de representarse a sí mismo después de dos audiencias efectuadas en julio. La Corte Suprema de Estados Unidos sostiene que los acusados de delitos penales tienen derecho a representarse a sí mismos en los procedimientos judiciales, siempre que puedan demostrarle a un juez que son competentes para renunciar a su derecho a ser defendidos por un abogado. Los antiguos abogados defensores de Routh han servido como asesores de respaldo desde que el acusado asumió su propia defensa y han estado presentes en el juicio las últimas dos semanas.

Al recordar lo que sucedió en el campo de golf, un agente del Servicio Secreto testificó anteriormente en el juicio que vio a Routh antes de que Trump estuviera a la vista. El acusado le apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego, haciendo que Routh soltara su arma y huyera sin disparar un tiro, dijo el agente.

Las fuerzas del orden obtuvieron ayuda de un testigo que dijo haber visto a una persona huyendo del área después de escuchar disparos. Luego, el testigo fue trasladado en un helicóptero de la policía a una autopista cercana donde Routh fue arrestado, y el testigo confirmó que era la persona a la que había visto.

Apenas nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a un intento de asesinato en un evento de campaña en Butler, Pensilvania. Aquel atacante había disparado ocho tiros, uno de los cuales rozó la oreja de Trump. El pistolero fue abatido luego por un francotirador del Servicio Secreto.

Routh era un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que, en los últimos años, se había mudado a Hawái. El autoproclamado líder mercenario hablaba con cualquiera que quisiera escucharle sobre sus peligrosos y, a veces violentos, planes para participar en conflictos alrededor del mundo, según han dicho testigos a The Associated Press.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.