Acusado de racismo, el argentino del Benfica Lospennato suspendido frente al Real Madrid (UEFA)

Acusado de proferir insultos racistas al brasileño Vinícius, el delantero argentino del Benfica Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA y se perderá el miércoles el partido de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, anunció este lunes la instancia europea.

El pasado martes, en el partido disputado en Lisboa, Vinícius acusó al joven delantero argentino de haberle llamado "mono" tras celebrar con un baile el único tanto del encuentro, por lo que la UEFA decidió "suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición europea", anunció el organismo.