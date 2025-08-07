Acusado de violación en Inglaterra, ghanés Thomas Partey ficha por el Villarreal

Acusado en Inglaterra de violación y agresión sexual, el exvolante ghanés del Arsenal Thomas Partey, en libertad condicional, fichó este jueves por el Villarreal, de la Liga española.

El Submarino Amarillo, quinto la pasada temporada y clasificado a la próxima Liga de Campeones, anunció en un comunicado haber alcanzado un acuerdo con el internacional ghanés de 32 años, que llega libre de contrato, y aseguró "respetar como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la justicia".

"El jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra", indica el Villarreal.

Thomas Partey, fichado en octubre de 2020 por el Arsenal por más de 45 millones de libras (60 millones de euros), se enfrenta a cinco cargos por violación contra dos mujeres y a otro por agresión sexual a una tercera.

Los presuntos hechos habrían tenido lugar entre 2021 y 2022, cuando el jugador militaba en los Gunners.

El antiguo volante defensivo del Atlético de Madrid deberá comparecer ante el tribunal criminal de Old Bailey en Londres el 2 de septiembre.