Acusado de violar a Gisèle Pelicot sabía que estaba dormida, según un investigador

El hombre juzgado en apelación por el cargo de violar en 2019 a Gisèle Pelicot en Francia era "plenamente consciente" de que la mujer, convertida en un icono feminista mundial, estaba dormida, declaró este martes un investigador.

Husamettin Dogan, un exobrero de la construcción de 44 años, comparece solo ante un tribunal de Nimes, en el sur de Francia, después de ser el único de los 51 hombres condenados en diciembre que recurrió la sentencia.

El acusado defiende que "nunca" quiso violarla y que fue manipulado por su entonces marido, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

"No tengo dudas de que era plenamente consciente del estado de la víctima", sedada previamente por su ahora exmarido, estimó este martes el director de la investigación del caso, Jérémie Bosse-Platière.

"Todas las personas que ven los videos lo entienden inmediatamente", agregó. El expediente cuenta con 107 fotos y 14 videos de la noche del 28 de junio de 2019, hallados en un disco duro de Dominique.

En varios videos, el acusado aparece penetrándola vaginalmente y forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte y que ronca" a practicarle felaciones, en compañía de su exmarido.

El investigador describe un video en la que la mujer de 72 años actualmente se mueve un poco y su agresor se retira rápidamente.

"Le preocupa el posible despertar de su víctima y se queda inmóvil en una posición de espera. Al cabo de 30 segundos, al ver que era un reflejo debido al dolor o la incomodidad, vuelve a introducir su sexo en su vagina", explica.

El policía subraya que ambos hombres actúan de manera sigilosa para no despertar a la víctima y considera que el acusado permaneció allí "al menos 3 horas y 24 minutos", aunque la defensa asegura que fue media hora.

Dogan asegura que Dominique Pelicot lo obligó a continuar, aunque, para el investigador, no hubo amenazas.

El exmarido debe comparecer como testigo este martes. Su abogada Béatrice Zavarro aseguró que mantendrá su línea del primer juicio, en la que aseguró que "todos" sabían la situación.

