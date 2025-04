Acusadora de Weinstein testifica sobre presunta agresión sexual en 2006

NUEVA YORK (AP) — Una exasistente de producción declaró ante un jurado el miércoles que Harvey Weinstein la sujetó en una cama y la forzó a practicarle sexo oral después de que ella le dijo: "No, no, esto no va a suceder".

Secándose los ojos, Miriam Haley recordó lo que pasó por su mente durante la supuesta agresión de julio de 2006: "Lo impensable estaba sucediendo, solo pensé que cualquier cosa impensable podría suceder. Simplemente no sabía dónde terminaba".

Weinstein, sentado entre sus abogados, negó con la cabeza mientras ella hablaba.

Haley es la primera de las acusadoras del exmagnate de Hollywood en testificar en el nuevo juicio, que se lleva a cabo porque el tribunal más alto de Nueva York anuló la condena de Weinstein de 2020. El exjefe de estudio de 73 años se ha declarado inocente y niega toda acusación de abuso sexual.

Haley testificó en el juicio original y el año pasado se sinceró sobre sus sentimientos encontrados respecto de repetir la experiencia.

Los abogados de Weinstein todavía no la interrogan con la idea de encontrar inconsistencias en su relato. Pero la defensa ha buscado vigorosamente —aunque a menudo sin éxito— limitar el alcance del testimonio de Haley al objetar las preguntas de los fiscales, como múltiples consultas sobre si tenía algún interés sexual en Weinstein. Haley ya dijo que no.

La defensa ha argumentado que todas las acusadoras de Weinstein consintieron en encuentros sexuales con él con la esperanza de conseguir trabajo en el mundo del espectáculo.

Haley comenzó su testimonio el martes describiendo cómo llegó a conocer a Weinstein, trabajó brevemente como asistente de producción en el programa “Project Runway” en junio de 2006, y tuvo varias interacciones con él que a veces fueron inapropiadas y sugestivas, pero otras veces profesionales y corteses.

Haley dijo que solo buscaba una oportunidad profesional —no sexo ni romance— con el entonces poderoso productor de ganadores del Oscar como “Shakespeare in Love” y “Gangs of New York”.

El nuevo juicio de Weinstein incluye cargos basados en las acusaciones de Haley y otra acusadora del juicio original, Jessica Mann, quien era una aspirante a actriz. Ella alega que Weinstein la violó en 2013.

También está siendo juzgado, por primera vez, por una acusación de forzar sexo oral a la exmodelo Kaja Sokola en 2006. Su denuncia no formó parte del primer juicio.

Se espera que Mann y Sokola también testifiquen en algún momento.

The Associated Press generalmente no menciona el nombre de personas que alegan haber sido agredidas sexualmente a menos que den permiso para que sus nombres sean utilizados, como es el caso de Haley, Mann y Sokola.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.