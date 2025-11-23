Acusadoras de Epstein enfrentan emociones complejas por difusión de archivos

Para Marina Lacerda, la próxima publicación de archivos sobre Jeffrey Epstein representa más que una oportunidad para la justicia: Lacerda dice que tenía solo 14 años cuando Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella en su mansión de Nueva York, pero le cuesta recordar mucho de lo que sucedió porque es un período tan oscuro en su vida.

Ahora, espera que los archivos revelen más sobre el trauma que distorsionó gran parte de su adolescencia.

"Siento que el gobierno y el FBI saben más que yo, y eso me asusta, porque es mi vida, es mi pasado", dijo a The Associated Press.

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una ley que obligará al Departamento de Justicia a revelar documentos de sus voluminosos archivos sobre Epstein.

"Hemos esperado suficiente. Hemos luchado suficiente", expresó Lacerda.

Aún no está claro cuánta información nueva habrá en los archivos, recopilados durante dos décadas de investigaciones sobre el presunto abuso sexual de Epstein a muchas niñas y mujeres.

Algunas de sus acusadoras esperan que los archivos proporcionen un nivel de transparencia que apenas se habían permitido creer que se materializaría, pero la publicación de los documentos será un momento más complicado para otras.

Investigaciones federales interrumpidas

El FBI y la policía en Palm Beach, Florida, comenzaron a investigar a Epstein a mediados de la década de 2000 después de que varias niñas menores de edad dijeran que él les había pagado por actos sexuales. Se declaró culpable en 2008 de cargos que incluían la contratación de una menor para la prostitución, pero un acuerdo secreto con el fiscal federal en Florida le permitió evitar un enjuiciamiento federal. Cumplió poco más de un año bajo custodia.

Jena-Lisa Jones dice que fue abusada por Epstein en Palm Beach en 2002, cuando tenía 14 años. No denunció el abuso a la policía en ese momento, pero más tarde se convirtió en una de las muchas acusadoras que demandaron al multimillonario.

El Miami Herald publicó una serie de artículos sobre Epstein en 2018 que expusieron nuevos detalles sobre cómo se archivó el enjuiciamiento federal. Un año después, fiscales federales en Nueva York, donde Epstein poseía una mansión, reactivaron el caso y lo acusaron de tráfico sexual.

Jones declaró que fue entrevistada durante esa investigación federal y estaba preparada para testificar en la corte.

"Era muy importante para mí tener mi momento, que él viera mi cara y escuchara mis palabras, y recuperar ese control y poder", manifestó Jones.

Pero ese día nunca llegó.

Epstein se suicidó en una celda de una cárcel federal en la ciudad de Nueva York en agosto de 2019.

En lugar de su día en la corte, Jones y otras esperan un ajuste de cuentas público con la publicación de los archivos del gobierno sobre Epstein.

Aunque el gobierno solo acusó a dos personas —Epstein y su confidente Ghislaine Maxwell— en relación con el presunto abuso, al menos una de las acusadoras de Epstein ha afirmado que se le instruyó tener relaciones sexuales con otros hombres ricos y poderosos.

Jones no hizo afirmaciones similares, pero cree que los documentos podrían trazar un "amplio esquema" que involucra a otros.

"Espero que estén temblando un poco y que reciban lo que les espera", indicó Jones.

Respondiendo a las incógnitas

Lacerda, ahora de 37 años, también espera que los archivos aclaren su propia experiencia personal, que está confusa por el dolor que dijo haber soportado en ese momento de su vida.

"Yo era solo una niña y es solo trauma. Eso es lo que el trauma hace a tu cerebro", señaló Lacerda.

Inmigrante de Brasil, Lacerda sostuvo que estaba trabajando en tres empleos para mantenerse a sí misma y a su familia el verano antes del noveno grado cuando una amiga le dijo que podría ganar $300 si le daba masajes a Epstein.

La primera vez que masajeó a Epstein, él le dijo que se quitara la camisa, relató.

Lacerda relató que pronto pasaba tanto tiempo trabajando para Epstein que abandonó la escuela. El abuso sexual persistió hasta que cumplió 17 años, cuando Epstein le informó que era "demasiado mayor", dijo.

Lacerda se preguntó si los archivos podrían incluir videos y fotografías de ella y otras víctimas en las propiedades de Epstein.

"Necesito saber —para mi proceso de sanación y para el adulto en mí— lo que hice cuando era niña", aseguró Lacerda. "Será re-traumatizante, pero es transparencia, y la necesito", expresó.

¿Qué hay detrás de la difusión de los archivos?

Para Lacerda, la euforia en torno a la próxima publicación de los archivos dio paso a sentimientos familiares para muchas mujeres que sobreviven al abuso: miedo y paranoia.

"En el calor del momento, estábamos como, 'wow, esto es como, todo por lo que hemos estado luchando'. Y luego tuvimos que tomarnos un momento y decir, 'Espera un minuto. ¿Por qué está liberando los archivos de repente?'", aseveró Lacerda.

El cambio abrupto la hizo sentir incómoda. Se preguntó si los documentos serían manipulados o censurados para proteger a personas conectadas con Epstein.

Otros compartieron sus preocupaciones y se preguntaron si el gobierno protegería adecuadamente a las víctimas que han permanecido anónimas, que temen el escrutinio y el acoso si sus nombres se hicieran públicos.

"Por el resto de mi vida, nunca confiaré verdaderamente en el gobierno por lo que nos han hecho", afirmó Jones.

Haley Robson, quien dice que fue abusada por Epstein cuando tenía 16 años, tiene las mismas preocupaciones.

Robson fue una voz líder en la defensa de la legislación de Florida firmada en 2024 que desclasificó las transcripciones del gran jurado del caso estatal de 2006 contra Epstein.

Dijo que las maniobras políticas en los últimos meses sobre los archivos llevaron a una ansiedad constante, que le recordaba cómo se sentía cuando fue abusada como adolescente.

"Supongo que realmente proviene del trauma que he soportado, porque esto es lo que Jeffrey Epstein nos hizo. Sabes, él no era transparente. Jugaba estas tácticas de manipulación", expresó. "Es traumatizante para cualquiera que haya estado en esa situación".

Aun así, Robson dijo que está tratando de disfrutar la victoria mientras pueda.

"Esta es la primera vez desde 2006 que no me siento como la desvalida", afirmó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.