Acusan a agentes migratorios de uso excesivo de fuerza en Chicago

CHICAGO (AP) — Testigos en un tribunal de Chicago describieron el miércoles haber sido alcanzados por gas lacrimógeno y afirmaron que otros fueron golpeados con balas de goma y otros objetos como parte del uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades contra manifestantes durante las protestas por la detención de inmigrantes y las políticas federales de inmigración.

Un juez federal está escuchando testimonios el miércoles durante una audiencia de medida cautelar en una demanda presentada por medios de comunicación y manifestantes.

Brendan Curran, un sacerdote y cofundador de Priests for Justice for Immigrants, testificó que rezó durante muchos años frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, un suburbio de Chicago, pero que el área ahora se ha convertido en una "zona completamente militarizada".

La jueza Sara Ellis ya ha ordenado a los agentes que usen insignias y les ha prohibido usar ciertas técnicas de control de disturbios, como el gas lacrimógeno, contra manifestantes pacíficos y periodistas. Después de reprender repetidamente a los funcionarios federales por no seguir sus órdenes anteriores, les exigió también usar cámaras corporales.

Ellis evaluará cómo responder a denuncias de que agentes federales han utilizado fuerza excesiva en el área de Chicago, tras un aumento de presentaciones judiciales recientes que detallan encuentros tensos entre agentes y residentes locales.

Curran declaró que estudiantes de secundaria y universidad a menudo rezaban fuera de la instalación de Broadview en solidaridad con los inmigrantes detenidos hasta que decidieron que ya no era "un lugar seguro".

"Había francotiradores en las esquinas del techo", relató Curran. "Tengo muchos seres queridos en todo el país y todavía no creen lo que estoy describiendo".

La sala del tribunal se puso tensa cuando el abogado del Departamento de Justicia, Sarmad Khojasteh, cuestionó si Curran realmente vio a personas siendo alcanzadas por gas lacrimógeno.

"Observé a agentes federales lanzando proyectiles desde la esquina del techo a personas que no estaban armadas ni eran violentas de ninguna manera", respondió Curran, antes de describir cómo sus ojos y nariz comenzaron a llorar después de ser alcanzado por gas lacrimógeno.

La directora ejecutiva del Sindicato de Periódicos de Chicago, Emily Steelhammer, también subió al estrado, relatando cómo miembros del sindicato dijeron que fueron alcanzados por balas de goma, bolas de pimienta y armas químicas, incluido el gas lacrimógeno. Los incidentes ocurrieron principalmente en Broadview, pero también tuvieron lugar en otras manifestaciones en el área de Chicago, indicó.

"Nuestros periodistas han sido muy cuidadosos al identificarse como prensa", testificó Steelhammer.

Agregó que no han desobedecido las órdenes de las fuerzas del orden, pero denuncian que los agentes disparan agentes químicos sin primero dar órdenes de dispersión.

Craig Futterman, abogado de los demandantes, señaló ejemplos recientes de agentes usando gas lacrimógeno contra residentes del área de Chicago, incluso en un desfile de Halloween y fuera de una tienda de comestibles. Dijo que el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino ha sido filmado lanzando botes de gas lacrimógeno a los manifestantes.

Pero Khojasteh acusó a muchos manifestantes de amenazar con matar a los policías, obstaculizar sus deberes y lanzar piedras y otros objetos a los agentes.

"Tal conducta debe ser rechazada", sostuvo. "¿Hasta qué punto la libertad de expresión protege a los individuos en conductas obstructivas y/o amenazantes, lanzando piedras, botellas, fuegos artificiales, rodeando e inmovilizando a los policías?"

La audiencia se produce después de que Ellis cuestionara a Bovino en una audiencia pública la semana pasada, donde tomó la rara medida de ordenarle que la informara cada noche sobre la represión federal en Chicago. Ese movimiento fue bloqueado rápidamente por un tribunal de apelaciones.

El martes, Bovino apareció nuevamente en el tribunal para una declaración —una entrevista privada— con abogados de ambas partes. Partes de la declaración grabada en video se reproducirán en el tribunal el miércoles, según documentos judiciales.

Los documentos judiciales publicados tarde el lunes por la noche arrojaron luz sobre una declaración anterior de Bovino en la que reconoció haber lanzado gas lacrimógeno y haber sido golpeado por una piedra en el barrio predominantemente mexicano de La Villita el mes pasado. Bovino también testificó que ha "instruido a sus agentes arrestar a manifestantes que hagan comentarios hiperbólicos en el calor de las manifestaciones políticas", muestran los registros judiciales.

Mientras tanto, se espera que un juez federal emita un fallo el miércoles por la tarde después de que un grupo de detenidos presentara una demanda colectiva contra las autoridades federales, alegando condiciones "inhumanas" en una instalación de inmigración en el área de Chicago.

El martes, el juez Robert Gettleman calificó las condiciones como "innecesariamente crueles" después de escuchar a personas detenidas en la instalación detallar inodoros desbordados, celdas abarrotadas, sin camas y agua que "sabía a alcantarilla". Llamó a que la audiencia se reanudara a las 4:15 de la tarde del miércoles para poder emitir una orden de restricción temporal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.