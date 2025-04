Acusan a Andrew Tate de apuntar con un arma al rostro de una mujer

LONDRES (AP) — Una de las cuatro mujeres que demandan al influencer y autoproclamado misógino Andrew Tate por agresión sexual dijo que él la azotó con un cinturón y una vez le apuntó con una pistola en la cara, según documentos judiciales presentados en Londres.

Las acusaciones se presentaron el año pasado, pero surgieron el jueves, unos días antes de la primera audiencia en el caso civil la próxima semana en el Tribunal Superior. Tate, de 38 años, no estará presente, ya que él y su hermano menor Tristan Tate enfrentan cargos en Rumania por tráfico de personas y formar una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres.

La mujer que alega que Tate le apuntó con una pistola en la cara dijo que el expeleador profesional de kickboxing le dijo: "Vas a hacer lo que yo diga o habrá consecuencias”. No estaba claro si la pistola era real o una réplica. También dijo que Tate la azotó con un cinturón si no se levantaba de la cama y trabajaba para su negocio de cámaras web.

Dos de las mujeres involucradas en la demanda civil trabajaban para el negocio de cámaras web e Tate, y dos eran exnovias. Sus identidades no han sido reveladas de acuerdo con la práctica legal en Inglaterra. Se alega que los incidentes ocurrieron entre 2013 y 2015.

Un portavoz de Tate, quien tiene millones de seguidores en línea, muchos de ellos hombres y niños jóvenes atraídos por el estilo de vida lujoso que proyecta, dijo que las acusaciones descritas en los documentos son "no probadas y no verificadas" y "categóricamente" negadas.

"Específicamente, él niega haber amenazado a alguien con un arma de fuego, participar en actos no consensuados o someter a cualquier individuo a daño físico o psicológico", según una respuesta presentada por sus abogados.

El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido decidió no procesar a Tate por acusaciones de agresión sexual en 2019. Tres de las acusadoras en la demanda actual fueron objeto de la investigación por parte de la policía que los fiscales decidieron no seguir.

Los Tate, quienes son ciudadanos duales de Estados Unidos y Reino Unido, fueron arrestados en Rumania a finales de 2022 y formalmente acusados el año pasado de participar en una red criminal que atraía a mujeres a Rumania, donde supuestamente eran explotadas sexualmente. Andrew Tate también fue acusado de violación. Ellos niegan todas las acusaciones en su contra.

La pareja enfrenta extradición al Reino Unido tras la conclusión de los procedimientos en Rumania, después de que la policía en Bedfordshire, Inglaterra, aseguró una orden de arresto europea por otras acusaciones separadas de violación y tráfico de personas que involucran a diferentes mujeres entre 2012 y 2015.

El mes pasado, la exnovia de Andrew Tate, Brianna Stern, presentó una demanda contra él en Los Ángeles acusándolo de agresión sexual y lesiones. Tate niega las acusaciones.

The Associated Press no revela el nombre de las personas que dicen ser víctimas de abuso sexual, a menos que se presenten públicamente con su historia, como lo ha hecho Stern.

