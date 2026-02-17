Acusan a hombre de EEUU de conspirar para influir en eventos deportivos, incluidos Juegos París 2024
17 feb (Reuters) - Un hombre de Jacksonville, en Florida, fue acusado formalmente después de que un fiscal estadounidense afirmó el martes que conspiró para influir en importantes competiciones deportivas internacionales mediante el dopaje, incluidos los Juegos Olímpicos de París 2024.
Paul Alexander Askew, de 46 años, conspiró para proporcionar drogas para mejorar el rendimiento a un atleta con el fin de influir en las competiciones de atletismo entre julio de 2023 y enero de 2024, dijo el fiscal Gregory W. Kehoe en un comunicado de prensa.
Entre los eventos que la supuesta conspiración pretendía influir se encuentran el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2024, las pruebas olímpicas de Estados Unidos de 2024 y los Juegos Olímpicos de París, según la acusación.
Una acusación formal es una imputación formal de que un acusado ha cometido una o más violaciones de la ley penal federal, y todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Si es declarado culpable, Askew se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.
La Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) dijo en un comunicado que acogía con satisfacción la acusación. "
Mientras que los atletas se enfrentan a sanciones claras en virtud del Código Mundial Antidopaje, otros han eludido su responsabilidad por socavar la integridad del deporte", dijo la entidad en un comunicado. (Reporte de Frank Pingue en Toronto. Editado en español por Javier Leira)