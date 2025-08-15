Acusan a la alcaldesa de Nueva Orleans de ocultar relación con su guardaespaldas

NUEVA ORLEANS (AP) — Un jurado investigador federal acusó el viernes a la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, de asociación delictuosa, fraude y obstrucción en una investigación sobre acusaciones de que intentó ocultar una relación romántica con su guardaespaldas.

La acusación es la culminación de una larga investigación federal sobre la primera mujer en ser alcaldesa en la historia de 300 años de la ciudad.

Su guardaespaldas, Jeffrey Vappie, se ha declarado inocente tras ser acusado de fraude electrónico y de hacer declaraciones falsas. Se le acusa de ocultar una relación romántica con Cantrell y de presentar registros de nómina falsos afirmando que estaba de servicio. Vappie, quien se retiró del departamento de policía el año pasado, está programado para ser juzgado en enero.

Los fiscales federales han acusado a Vappie y Cantrell de intercambiar mensajes cifrados a través de una aplicación para evitar ser detectados y luego borrar las conversaciones. La alcaldesa y Vappie han dicho que su relación es estrictamente profesional.

En 2021, "Cantrell y Vappie desarrollaron una relación personal e íntima. Para ocultar su relación y maximizar su tiempo juntos, Cantrell y Vappie explotaron sus posiciones públicas para desarrollar e implementar un esquema para defraudar" a la ciudad, afirma el acta de acusación.

El FBI y el fiscal general de Estados Unidos tenían previsto celebrar una conferencia de prensa el viernes por la tarde.

La oficina de la alcaldesa no respondió de momento a un mensaje telefónico o correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios.

Cantrell, quien tiene un límite de mandato, dejará el cargo en enero. La demócrata ha chocado con los miembros del Concejo Municipal durante un turbulento segundo mandato y sobrevivió a un intento de destitución en 2022.

"Este es un día triste para la gente de Nueva Orleans", dijo Monet Brignac, portavoz del presidente del Concejo Municipal, JP Morrell. "Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Cantrell mientras navegan por este momento difícil".

Cantrell no ha enviado un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, desde el 15 de julio, cuando dijo que la ciudad estaba experimentando descensos históricos en el crimen.

A medida que se acerca a sus últimos meses en el cargo, Cantrell ha alienado a antiguos confidentes y partidarios, y su perfil cívico ha disminuido. Sus logros iniciales fueron eclipsados por heridas autoinfligidas y amargas disputas con un concejo municipal hostil, dicen los observadores políticos.

El papel de la alcaldesa se ha debilitado tras los cambios aprobados por los votantes en la carta de la ciudad destinados a limitar su autoridad.

Cantrell y sus aliados restantes alegan que ha sido injustamente atacada como mujer negra y sometida a un estándar diferente al de los funcionarios masculinos, sus poderes ejecutivos saboteados. A principios de este año, Cantrell dijo que ha enfrentado un trato "muy irrespetuoso, insultante, en algunos casos algo inimaginable".

Hollingsworth informó desde Mission, Kansas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.