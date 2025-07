Acusan a maestro por asesinato a puñaladas de pareja en parque estatal de Arkansas

LITTLE ROCK, Arkansas, EE. UU. (AP) — La policía de Arkansas ha acusado a un maestro de escuela de 28 años por el asesinato a puñaladas de una pareja casada mientras caminaba con dos hijas en el Parque Estatal Devil’s Den.

La Policía Estatal arrestó a Andrew James McGann el miércoles en una barbería en Springdale, no muy lejos del parque, informó la coronel Stacie Rhoads, comandante de la división de investigación criminal del departamento. McGann fue acusado de dos cargos de asesinato capital y está detenido sin derecho a fianza el jueves en la cárcel del condado de Washington.

El coronel Mike Hagar de la Policía Estatal de Arkansas dijo durante una conferencia de prensa el jueves que las autoridades están tratando de determinar el motivo del ataque y no tienen razones para creer que McGann conocía a la pareja o a sus hijas.

La policía ha declinado repetidamente discutir un posible motivo para los asesinatos.

Clinton David Brink, de 43 años, y Cristen Amanda Brink, de 41, fueron encontrados muertos en un sendero en Devil’s Den el sábado. Dos de sus tres hijas estaban con ellos en ese momento y no resultaron heridas y están siendo cuidadas por familiares, han dicho las autoridades. Tienen 7 y 9 años, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios dijeron que el esposo fue apuñalado primero, luego la madre llevó a sus hijos a un lugar seguro antes de regresar para ayudar a su esposo.

Las Escuelas Públicas de Springdale informaron en un comunicado que habían contratado a McGann como maestro para el próximo año, pero que aún no había tenido contacto con estudiantes o familias.

Springdale está a unos 50 kilómetros (unas 30 millas) al norte de Devil’s Den, donde los senderos han permanecido cerrados desde los asesinatos el sábado.

No se pudo localizar a un abogado para McGann, y se dejó un mensaje para un número listado a su nombre. Su primera comparecencia ante el tribunal está programada para el viernes.

"Si cometes un acto violento y sin sentido aquí en nuestro estado, nuestra policía te perseguirá y te llevará ante la justicia, porque eso es lo que la gente de Arkansas francamente merece", declaró a periodistas la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders.

La policía inundada de pistas

En los días posteriores al ataque, la policía publicó un boceto compuesto y una foto de una persona de interés que lo mostraba solo desde atrás. Las autoridades instaron a los visitantes del parque que habían estado allí el mismo día a revisar sus cámaras en busca de fotos o videos que pudieran ayudar a identificar a un sospechoso.

Rhoads indicó que la ayuda del público y las grabaciones de video que recibieron fueron fundamentales para capturar a McGann. Las pistas llegaron desde lugares tan lejanos como el estado de Washington, dijo.

El sospechoso enseñó en otros estados antes de trabajar en Arkansas

McGann tiene licencias de enseñanza en Arkansas, Texas y Oklahoma, según los sitios web de certificación gubernamental respectivos. No hay infracciones o suspensiones anotadas en sus licencias estatales públicas en ninguno de esos estados. The Associated Press se comunicó con las tres agencias de educación estatales el jueves.

McGann fue puesto en licencia administrativa en la primavera de 2023 mientras trabajaba en la Escuela Primaria Donald en Flower Mound, Texas, "tras preocupaciones relacionadas con la gestión del aula, el juicio profesional y el favoritismo hacia los estudiantes", según un portavoz del Distrito Escolar Independiente de Lewisville.

Sierra Marcum, cuyo hijo estaba en la clase de cuarto grado de McGann, señaló que el maestro parecía distante, "bastante frío" y "desinteresado en sus estudiantes". Marcum sostuvo que su hijo había llegado a casa de la escuela molesto y quejándose de McGann, y que ella lo reportó al director de la escuela.

McGann renunció a su puesto en Lewisville en mayo de 2023, dijo el distrito en un comunicado.

McGann también fue maestro en un pequeño distrito escolar de Oklahoma desde el verano de 2024 hasta mayo de este año. Renunció para aceptar un trabajo en otro estado, según un comunicado de las Escuelas Públicas de Sand Springs, que está cerca de Tulsa. El distrito dijo que McGann pasó todas las verificaciones de antecedentes.

La policía no se ha puesto en contacto con las Escuelas Públicas de Sand Springs en relación con la investigación, según la portavoz del distrito, Lissa Chidester.

McGann aún no había comenzado su nuevo trabajo en Arkansas en las Escuelas Públicas de Springdale, afirmó Jared Cleveland, el superintendente del distrito. Expresó que el distrito no podía proporcionar más información, citando la investigación.

"Todo nuestro equipo extiende nuestras más profundas condolencias a la familia Brink. Sus hijas están especialmente en nuestros pensamientos y oraciones", manifestó Cleveland.

Las víctimas se habían mudado recientemente a Arkansas

Los Brink se habían mudado recientemente de Dakota del Sur a la pequeña ciudad de Prairie Grove en el noroeste de Arkansas. Su agua fue conectada hace menos de dos semanas, destacó el alcalde David Faulk.

Clinton Brink iba a comenzar a trabajar como conductor de reparto de leche el lunes en el área de Fayetteville, según Hiland Dairy, su empleador. Cristen Brink había sido licenciada como enfermera en Montana y Dakota del Sur antes de mudarse a Arkansas.

La familia Brink dijo que la pareja murió "como héroes protegiendo a sus pequeñas".

"Todo nuestro estado está de luto por la trágica pérdida y el crimen sin sentido y horrible que ha tenido lugar en esta área", declaró Sanders.

Devil's Den es un parque estatal de 1000 hectáreas cerca de West Fork, a unos 220 kilómetros al noroeste de Little Rock, la capital del estado. El parque es conocido por sus senderos para caminatas y formaciones rocosas, y está a un corto trayecto en coche de la Universidad de Arkansas en Fayetteville y de la sede de Walmart en Bentonville.

Ha sido un parque estatal desde la década de 1930 y sus senderos conducen al Bosque Nacional de Ozark circundante.

________________________

Riddle reportó desde Montgomery, Alabama. La corresponsal Hallie Golden en Seattle contribuyó.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.