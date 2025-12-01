Acusan a presentadora de radio sudafricana de reclutar hombres para combatir por Rusia en Ucrania

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Un presentador de radio sudafricano compareció ante el tribunal el lunes acusado de reclutar hombres para combatir por Rusia en la guerra en Ucrania.

Nonkululeko Mantula, de 39 años, fue arrestada junto a cuatro hombres tras una pista, informó la policía sudafricana. Se le acusa de reclutar a los cuatro hombres y organizar su incorporación al ejército ruso.

La policía sudafricana indicó que tres de los hombres fueron detenidos cuando intentaban abordar un vuelo a Rusia a través de los Emiratos Árabes Unidos. La policía señaló que creía que otra persona ya había viajado a Rusia tras ser reclutada por Mantula.

En Sudáfrica es ilegal combatir para el ejército de otro país sin el permiso del gobierno. A los cinco sospechosos arrestados en Sudáfrica se les ordenó permanecer bajo custodia hasta una audiencia de fianza la próxima semana.

El arresto de Mantula, presentadora en la estación de radio estatal SAFM, se produjo al tiempo que la policía investiga por separado a una hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma por presuntamente engañar a otros 17 hombres para combatir como mercenarios para Rusia en Ucrania.

La hija, Duduzile Zuma-Sambudla, renunció como legisladora del partido opositor de su padre, el MK Party, la semana pasada debido a las acusaciones. Fue acusada por su media hermana de engañar a los hombres para que viajaran a Rusia bajo el pretexto de que recibirían entrenamiento de seguridad que les ayudaría a conseguir empleos.

El gobierno sudafricano informó el mes pasado que recibió llamadas de auxilio de los 17 sudafricanos, quienes habían sido forzados a combatir para un grupo mercenario ruso en el este de Ucrania y ahora estaban atrapados allí. Otro partido político sudafricano alegó que tenía información de que los pasaportes y la ropa de los hombres fueron quemados y sus teléfonos móviles confiscados cuando llegaron a Rusia.

El gobierno sudafricano lanzó una investigación separada sobre cómo los hombres llegaron a estar en las líneas del frente de la guerra y está trabajando con agencias internacionales de aplicación de la ley para repatriarlos.

Rusia ha sido acusada de reclutar hombres de otros países para combatir en la guerra bajo el pretexto de ofrecerles empleos. También se le ha acusado de engañar a mujeres de Sudáfrica y otras partes de África para trabajar en fábricas de drones rusas a través de campañas en redes sociales que les prometen empleos en áreas como los banquetes y la hospitalidad.

El gobierno sudafricano ha advertido a la población que tenga cuidado con las campañas promovidas por influencers sudafricanos en redes sociales que prometen empleos y oportunidades de estudio en Rusia.

Zuma-Sambudla, la hija del expresidente, ha sido acusada anteriormente de promover intereses rusos sobre la guerra en Ucrania. Un reporte de 2023 del Centro para la Resiliencia de la Información, una organización internacional sin fines de lucro, señaló que la cuenta de redes sociales de Zuma-Sambudla fue instrumental en la difusión de mensajes pro-Rusia poco después de la invasión de Ucrania a principios de 2022.

