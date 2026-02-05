Acusan a soldados israelíes y a otras personas de contrabandear bienes a Gaza

TEL AVIV, Israel (AP) — El Ministerio de Justicia de Israel acusó el miércoles a una docena de personas, incluidos soldados israelíes, de contrabandear sistemáticamente bienes por valor de cientos de miles de dólares hacia Gaza, según un comunicado del fiscal del país.

En el encausamiento se imputó a los acusados —algunos de los cuales eran reservistas del ejército— de contrabandear cigarrillos, iPhones y baterías hacia Gaza, y de "ayudar al enemigo durante tiempos de guerra". Se indicó que los acusados cometieron sus acciones estando al tanto de la posibilidad de que los bienes fueran a parar a manos del grupo islamista Hamás y sus operadores.

El comunicado también vinculó al hermano del jefe de seguridad interna de Israel con la red de contrabando, aunque no fue nombrado entre los acusados.

En semanas recientes, medios locales han informado que las autoridades en Israel sospechaban que el contrabando continuaba en Gaza por parte de soldados en servicio activo y de reserva, así como por parte de otras personas.

El medio israelí Haaretz atribuyó parte del contrabando a la débil supervisión del ejército en la frontera. Durante toda la guerra, el ingreso de ayuda a Gaza ha sido controlado estrictamente por el gobierno israelí, que ha impedido la entrada de artículos que considera beneficiosos para Hamás. Israel también ha acusado a Hamás de desviar ayuda y gravar bienes para su supervivencia.

No está claro cómo se introdujeron los bienes.

Una presentación interna de PowerPoint de la Cámara de Comercio de Gaza de diciembre, a la cual tuvo acceso The Associated Press, indicó que se coordina la entrada de camiones "israelíes sellados", cargados con bienes de alto valor, a través de contacto directo con "canales desconocidos" en Israel, fuera del sistema de cruces. La presentación señaló que las tarifas ilegales para pasar bienes pueden ascender a millones de dólares por envío.

En su comunicado, el fiscal indicó que, además de apoyar a Hamás durante la guerra, a todos los acusados se les imputó financiar actividades terroristas, fraude y soborno.

Se mencionó que Bezalel Zini, hermano de David Zini —jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí—, fue cómplice en ayudar a contrabandear cigarrillos hacia Gaza después de que uno de los acusados le "ofreciera sobornos".

El comunicado dice que Zini estaba en servicio de reserva en ese momento y "tenía autorización para llevar caravanas de vehículos" a Gaza. Sin embargo, Zini no fue acusado en esta imputación. Esta semana, su abogado señaló que su cliente niega todas las "sospechas" que se le atribuyen.

El comunicado indicó que los acusados contrabandearon los bienes durante varios meses previos y posteriores al alto el fuego de octubre, cuando Gaza era una zona militar cerrada y el control sobre los bienes entrantes era de "suma importancia" para Hamás. Bienes clave contrabandeados eran el tabaco y los cigarrillos —que Israel ha prohibido en Gaza—, mercancías que ha generado millones de dólares para Hamás desde que comenzó la guerra.

El encausamiento señaló que los acusados contrabandearon artículos como cables de comunicación y piezas de automóviles, los cuales entraron a Gaza bajo pretextos falsos, aparentando estar relacionados con la actividad del ejército. Después de cruzar la frontera hacia Gaza, los bienes se colocaban en un punto de entrega acordado dentro de la franja, el cual se definía en coordinación con alguien allí, antes de que los contrabandistas regresaran a Israel.

El comunicado del fiscal indicó que su oficina ha presentado una solicitud para incautar la propiedad de los acusados, incluidos vehículos, bienes raíces y dinero.

——-

Melzer informó desde Nahariya.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.