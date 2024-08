Acusan a un hijo del expresidente filipino Duterte de tráfico de droga shabú

El hijo mayor de Duterte niega ser uno de los dueños de un gran cargamento de droga interceptado en 2018

MADRID, 17 Ago. 2024 (Europa Press) -

Un antiguo responsable de los servicios de inteligencia aduaneros filipinos, Jimmy Guban, ha acusado al hijo mayor del expresidente Rodrigo Duterte, Paolo Duterte, de estar implicado en la introducción de droga shabú de contrabando por un valor de 11.000 millones de pesos (casi 175 millones de euros) en 2018.

Guban ha mencionado también como posibles implicados a un yerno de Duterte, Manases Carpio --marido de la exvicepresidenta Sara Duterte--, al antiguo viceministro de Medio Ambiente Benny Antiporda y al antiguo asesor económico de Duterte Michael Yang. Yang sería el dueño del contenedor en el que se halló el cargamento de droga, según recoge periódico 'Manila Times'.

El propio Guban está imputado por el ingreso ilegal de la droga y se encuentra detenido, aunque ha podido realizar estas declaraciones tras ser convocado ante una comisión parlamentaria.

Guban ha explicado que sus compañeros le informaron entonces de que Antiporda tenía estrechos vínculos con Duterte hijo, Carpio y Yang y que había recibido orden del concejal de Davao Nilo Abellera para que facilitara la entrada de envíos de shabú pertenecientes a "Michael Yang, Pulong Duterte y Mans" Carpio.

"Entre mayo y junio de 2018 el coronel (Eduardo) Acierto me pasó información adicional sobre drogas ilegales y la Oficina de Aduanas (...). En los documentos se podían seguir los cargamentos, uno de los cuales era de Vecaba Trading", descubierto por las fuerzas de seguridad. "Se concluyó que Vecaba Trading no era un importador acreditado ante Aduanas", ha explicado Guban.

Paolo duterte desmiente las acusaciones

Paolo Duterte ha negado las acusaciones de Guban. "Es evidente que no tiene ninguna credibilidad y que lo que dice no tiene ningún fundamento, así que no sé por qué dicen que es un testigo estrella", ha declarado.

"No conozco a Jimmy Guban y estoy seguro de que él tampoco me conoce. No hemos tenido relación ni conexión, así que no hay motivo para que le advierta de que no mencione mi nombre", ha argumentado el hijo mayor de Duterte.

Antiporda también ha rechazado las "mentiras de gran magnitud" de Guban. "No lo conozco, como él mismo ha admitido. Sí conozco de nombre a Michael Yang, Mans Carpio y Polong, pero no he estado personalmente con ninguno de ellos y mucho menos he hablado con ellos en persona ni por medios electrónicos", ha remachado.

