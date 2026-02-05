Acusan a un hombre de Minneapolis de amenazar y acosar por internet a agentes del ICE

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un hombre de Minneapolis fue arrestado el jueves por cargos de acoso cibernético y de amenazar con matar o agredir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) involucrados en las redadas migratorias en Minnesota

Kyle Wagner, de 37 años, fue acusado en virtud de una denuncia y pronto se tomará una decisión sobre la posibilidad de enfrentar cargos formales, lo cual es necesario para llevar el caso a juicio, informó la fiscalía

De acuerdo con los registros judiciales en Detroit, Michigan, donde se presentó el caso, Wagner no cuenta con un abogado que pueda declarar a su nombre. La denuncia se presentó el martes y se desprecintó el jueves

La secretaria de Justicia Pam Bondi aseguró en un comunicado que Wagner publicó amenazas e información personal de los agentes en internet y señaló que el acusado está afiliado a antifa y “alentó el derramamiento de sangre”

El presidente Donald Trump anunció en septiembre que designaría a antifa como una “organización terrorista”. Antifa, abreviatura de “antifascistas”, es un término general para grupos militantes de extrema izquierda y no es una entidad en particular. Consiste en grupos que están en contra de fascistas y neonazis, particularmente en manifestaciones

Cuando el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció el retiro de unos 700 agentes federales de la operación en Minnesota, destacó que se producirá un mayor retiro únicamente después de que haya más cooperación de las autoridades estatales y los manifestantes dejen de interferir con el personal federal

Según los fiscales, Wagner hizo varias publicaciones en Facebook e Instagram alentando a sus seguidores a “confrontar, agredir, obstaculizar, oponerse y resistirse a los agentes federales” a quienes se refirió como la “gestapo” y “asesinos”

La denuncia asegura que Wagner publicó el mes pasado un video en el que amenazaba directamente a los agentes del ICE: “Ya he sangrado por esta ciudad, ya he luchado por esta ciudad, esto no es nada nuevo, esta vez estamos listos", declaró, agregando que "iría tras” el ICE

Según la denuncia, Wagner hizo un llamado a la confrontación física en otra publicación, afirmando: “En cualquier lugar donde tengamos la oportunidad de ponerles las manos encima, necesitamos ponerles las manos encima”

La denuncia también detalla cómo Wagner usó su cuenta de Instagram para publicar teléfono, fecha de nacimiento y dirección de una persona identificada únicamente como un “individuo pro-ICE” en el suburbio de Oak Park, Michigan. Añade que Wagner admitió más tarde que doxeó la casa de los padres de esa persona

Los fiscales federales no respondieron de momento a una solicitud de comentarios sobre por qué el caso se presentó en Michigan y no en Minnesota. El presunto doxeo es la única conexión con Michigan que aparece en la denuncia

La oficina del fiscal de Estados Unidos en Minnesota se ha visto sacudida por la renuncia de varios fiscales en las últimas semanas, en medio de frustraciones con la operación migratoria y su manejo de los dos civiles estadounidenses que fueron abatidos por agentes federales. Un abogada que le dijo a un juez que su trabajo “era un asco”, fue retirada de su cargo

El principal fiscal del gobierno federal para Minnesota, Dan Rosen, dijo recientemente ante una corte federal de apelaciones que su oficina enfrenta una “avalancha de nuevos litigios” e intenta por todos los medios mantenerse al día sólo con los casos de inmigración, mientras que su división encargada de los casos civiles enfrenta una reducción de operaciones del 50%

Rosen escribió que su oficina ha cancelado otros trabajos de aplicación civil “y está operando en un modo reactivo”. También dijo que sus abogados “comparecen a diario para audiencias sobre mociones de desacato. El tribunal está estableciendo plazos en cuestión de horas, incluidos fines de semana y feriados. Los asistentes legales continuamente trabajan horas extras. Los abogados trabajan horas extras continuamente.”

___

El periodista de Associated Press Eric Tucker, en Washington, contribuyó con este despacho

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa