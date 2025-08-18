Acusan a venezolano de masacre en frontera con Colombia

La Fiscalía presentó hoy a Pérez Tovar, al que acusa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por su participación en la masacre de cinco personas el 27 de noviembre de 2024 en Ipiales, en el departamento de Nariño.

Pérez Tovar, junto a su compatriota Héctor José Meléndez Acosta, fueron acusados por la Fiscalía de disparar contra diez jóvenes que departían en una fiesta privada en el sector conocido como Voladero, en cercanías al Puente Internacional de Rumichaca.

Meléndez Acosta fue detenido meses antes y acusado de los mismos delitos que su compatriota, además de fuga de presos, puesto que tenía una medida de detención domiciliaria al momento del crimen.

En el ataque murieron dos jóvenes, entre ellos un adolescente de 17 años, y tres más que quedaron heridos, fallecieron luego de ser trasladados a centros hospitalarios.

Un juez de control de garantías aceptó las pruebas presentadas por la Fiscalía y envió a Pérez Tovar a la cárcel; mientras que Meléndez Acosta está detenido desde hace varios meses y a la espera de juicio. (ANSA).