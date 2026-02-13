Acusan de asesinato a hombre de Arizona tras caída de helicóptero en persecución policial

Un jurado investigador acusó a un hombre de Arizona de dos cargos de homicidio cometido en el curso de un delito grave y de decenas de cargos más derivados de la caída de un helicóptero de seguridad pública, en la que murieron el piloto y un agente durante un tiroteo entre el acusado y la policía, informaron las autoridades el viernes.

La policía indicó que Terrell Storey, de 50 años, disparó contra agentes desde varias azoteas en un vecindario residencial de Flagstaff durante casi dos horas la noche del 4 de febrero. Fue capturado aproximadamente al mismo tiempo que ocurrió el choque del helicóptero y fue hospitalizado por heridas de bala que no ponían en peligro su vida.

Los fallecidos son el paramédico de la patrulla Hunter Bennett, de 28 años, y el piloto Robert Skankey, de 61.

En la acusación no se especifica si Storey disparó contra el helicóptero con el rifle semiautomático que usaba, según la policía. La causa del choque sigue bajo investigación de las autoridades federales.

El fiscal del condado de Coconino, Ammon Barker, señaló el viernes que prevé que Storey comparezca para la lectura de cargos el 23 de febrero, pero declinó hacer más comentarios sobre los hechos del caso.

En la acusación se identifica como víctimas a 25 agentes del orden que acudieron a la escena y a personas que habitan viviendas de la zona.

La acusación suma 60 cargos penales, entre ellos, los dos cargos de homicidio cometido en el curso de un delito grave por las muertes de Bennett y Skankey. Otros cargos incluyen agresión agravada, allanamiento de morada, conducta desordenada e imprudencia temeraria.

Storey seguía hospitalizado el viernes, informó Jon Paxton, del departamento de policía del condado de Coconino.

Permanece detenido con una fianza de US$5 millones y está representado por la Oficina del Defensor Público del condado de Coconino. La AP dejó un mensaje de voz a la defensora pública Jennifer Stock.

El enfrentamiento que derivó en la caída del helicóptero comenzó cuando los agentes respondieron a una llamada por violencia doméstica, según el jefe de policía de Flagstaff, Sean Connolly.

Connolly explicó que, mientras los agentes hablaban con la víctima en el jardín delantero, Storey les disparó desde la parte trasera de la vivienda con un rifle semiautomático. Se produjo un prolongado intercambio de disparos, y el sospechoso iba “saltando de techo en techo” en el vecindario mientras disparaba contra los agentes, agregó el jefe policial.

La tripulación del helicóptero había desempeñado un papel habitual, ayudando a los agentes en tierra. Antes de estrellarse, la aeronave realizaba un recorrido de regreso hacia la escena del tiroteo cuando redujo la velocidad hasta casi quedar suspendido, a unos 300 metros (1.000 pies) sobre la cima de una colina, según datos públicos de la ruta de vuelo.

Skankey residía desde hacía mucho tiempo en Kingman, Arizona, y había sido contratado por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona en mayo de 2021. Anteriormente sirvió en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y estaba casado y tenía cuatro hijos.

Bennett se graduó con honores de la Universidad Estatal de Arizona y fue el mejor egresado de su generación 2023 en la Academia de Aplicación de la Ley de Arizona. Fue transferido a una unidad de rescate aéreo en 2024 y meses después se casó con su novia de la secundaria, informaron las autoridades.

Barker afirmó en un comunicado en el que anunció la acusación que su oficina estaba “comprometida a llevar este caso adelante con la diligencia y el cuidado que requiere”.

Barker añadió: “Nuestros corazones siguen con las familias de Hunter Bennett y Robert Skankey, y con todas las familias afectadas por este incidente”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.