Acusan por desacato al exasesor de Trump, Steve Bannon, por no cooperar con el comité del asalto al Capitolio

Un gran jurado federal de Estados Unidos ha presentado este viernes dos acusaciones por desacato contra el antiguo asesor del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, al negarse a cooperar con el comité del Congreso que investiga el asalto que se produjo el Capitolio el pasado 6 de enero.

Así lo ha dado ha conocer el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien ha destacado que con estos cargos se demuestra "el firme compromiso" del Departamento de Justicia con "el estado de derecho" y "la igualdad" para todos en lo que respecta a la justicia.

Bannon, que ayud√≥ a dirigir la campa√Īa de Trump en 2016 y fue su principal estratega pol√≠tico hasta que dej√≥ la Casa Blanca en 2017, ha sido acusado de dos cargos por desacato, uno de ellos por no presentarse a declarar y otro por no presentar una serie de documentos que le fueron requeridos.

Si bien el cargo por desacato puede conllevar penas de hasta un a√Īo de prisi√≥n, se han planteado dudas acerca de cu√°nta autoridad puede tener un comit√© de la C√°mara de Representantes para obligar a antiguos funcionarios de gobierno a cooperar con las investigaciones.

El abogado de Bannon, Robert Costello, ha argumentado que la incomparecencia de Bannon responde a una petición de Trump, quien ha estado evocando al "privilegio ejecutivo" que le otorga el haber sido presidente para mantener bajo secreto declaraciones e informes, a pesar de que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, ha rechazado tal prerrogativa ante la "extraordinaria naturaleza" del caso.

A pesar de que Bannon ya no trabajaba para la Casa Blanca en el periodo que se investiga, el comité de la Cámara de Representantes sostiene que mantuvo una conversación con Trump en los momentos previos al asalto al Capitolio, estando también presente en la sala del hotel Willard, en Washington, en la que se reunieron varios socios del magnate, mientras se producían los incidentes.

"El se√Īor Bannon parece haber desempe√Īado un papel multifactorial en los eventos del 6 de enero, y el pueblo estadounidense tiene derecho a escuchar su testimonio de primera mano", fue la justificaci√≥n del comit√© para demandar su presencia.

Los expertos legales también han expresado su escepticismo sobre la decisión de Bannon de no cumplir con la citación, dado que la cuestión de si Trump como expresidente puede hacer valer el privilegio no está resuelta y que Bannon no estaba trabajando para el gobierno en el período que examina el comité. .

En las √ļltimas horas, el antiguo jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, tampoco ha comparecido ante la comisi√≥n, tal y como ha podido saber la cadena estadounidense CNN, lo que podr√≠a abrir otro proceso penal contra √©l como el de Bannon. Quien si acudi√≥ a la cita la semana pasada fue Jeffrey Clark, funcionario del Departamento de Justicia con Trump, aunque se neg√≥ a responder.