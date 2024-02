Adam Neumann, el fundador y exconsejero delegado de WeWork, y el fondo Third Point Management de Dan Loeb estarían diseñando un plan de compra para hacerse, precisamente, con WeWork, la multinacional de alquiler de oficinas y espacios de 'coworking' que se declaró en quiebra a finales del año pasado tras comunicar un pasivo de 18.656 millones de dólares (17.355 millones de euros).

Según una misiva enviada por el equipo legal de Neumann a la multinacional quebrada y a la que ha tenido acceso 'Bloomberg', tanto Third Point como Neumann, a través de su 'startup' Flow, llevan intentando obtener información de WeWork desde diciembre para presentar una oferta tangible por la totalidad de la compañía.

No obstante, Third Point ha minimizado en el 'Financial Times' los contactos con Neumann como "conversaciones preliminares" y ha dejado claro que "no se han comprometido a participar en ninguna transacción". Representantes de Third Point y SoftBank ya se reunieron con Neumann en octubre, según fuentes familiarizadas con el asunto.

"Escribimos para expresar nuestra consternación por la falta de compromiso de WeWork incluso para proporcionar información a mis clientes en lo que pretende ser una transacción de maximización de valor para todas las partes interesadas", reza la carta.

De hecho, la misiva también detalla que Neumann, que dirigió la empresa hasta 2019 tras el intento fallido de WeWork por salir a bolsa, intentó en dos ocasiones ofrecer financiación a la firma, una a finales de 2022 con 1.000 millones de dólares (930,2 millones de euros), y otra con 200 millones de dólares (186,1 millones de euros) tras declararse en quiebra, si bien no pudo acceder a la información necesaria para realizar una oferta más concreta.

En este sentido, tanto los acreedores como los arrendadores han mostrado su descontento al juez que instruye el procedimiento de quiebra de WeWork por la falta de progreso del mismo, dado que su reestructuración avanza con lentitud y se estaría quedando sin liquidez.