Adama Traoré: "Xavi me ha pedido que use mi talento para desequilibrar"

"He aprendido muchísimo en la Premier pero nunca se pierde la esencia del Barça"

BARCELONA, 2 Feb. 2022 (Europa Press) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Adama Traoré, cedido por los Wolves hasta final de temporada, aseguró en su presentació que luchará por cumplir con los objetivos que le ponga un Xavi Hernández que le ha pedido que use su talento para "desequilibrar" desde el extremo.

"El míster me ha pedido lo mismo que a los extremos que estaban aquí, que use mi talento, que intente desequilibrar, que intente marcar goles... Hay cosas que nos pide, detalles, pero lo más importante es que seamos competitivos y que vayamos con todo a intentar ganar", manifestó en rueda de prensa en el Auditori 1899.

Adama, con siete años de experiencia en la Premier League, regresa al Barça contento y dispuesto a trabajar. "He estado fuera de casa y estoy muy contento de volver, haré todo lo posible para que todos los 'culers' estén contentos conmigo. Muy contento de volver a casa, espero que el domingo pueda demostrar todo mi talento dentro del terreno de juego", comentó, de cara al posible debut ante el Atlético de Madrid.

"Pienso que físicamente he cambiado, tengo más experiencia al jugar en otra liga distinta, de más transiciones y más física, y he aprendido muchísimo. Pero nunca se pierde la esencia del Barça, estoy contento de volver y de trabajar con Xavi, con Laporta, y trabajaré para que el Barça triunfe", aseguró el extremo internacional español.

En este sentido, recordó que "siempre" ha sido del Barça y ha estado atento a la situación del club. "Estamos creciendo y mi trabajo aquí es ayudar y aprender al máximo, y los objetivos que nos pongan sobre la mesa el míster y el presidente los tendremos que cumplir", señaló.

"Mi compromiso es estar en el campo, trabajar, mejorar día a día. He dicho que mejorar todos los días es mi objetivo. Ayudar al cien por cien al equipo cuando lo decida el míster", aportó en este sentido.

En cuanto a su posición en el terreno de juego, es un extremo derecho puro pero abierto a jugar en otras posiciones. "De lateral nunca he jugado, sí de carrilero. He jugador de delantero, de extremo izquierda, también. Pero cuando he hablado con el míster, me quiere para esas posiciones de arriba", expresó.

Adama, a nivel personal, siente una "mezcla de alegrías" al regresar al club blaugrana. "Es una alegría volver a la que fue mi casa siempre, porque estuve casi once años aquí. Espero dar muchas alegrías a los aficionados. Lo importante es que estoy de vuelta, contento e ilusionado", concluyó.