El siguiente es un comunicado publicado por el presidente del Grupo Adani, Gautam Adani:

El 25 de enero de 2023, hace exactamente un año, se dio a conocer la noticia de que un vendedor en corto en Nueva York había publicado en Internet un compilado de acusaciones en contra del Grupo Adani. El informe contenía las mismas acusaciones vacías que algunos detractores habían tratado de reinstalar al publicarlas a través de un conjunto creado con astucia de verdades a medias seleccionadas provenientes de información disponible al público y ya divulgada.

El impacto de los ataques de los vendedores en corto por lo general se limita a los mercados financieros. No obstante, este fue un único ataque bidimensional: uno financiero, por supuesto, y también uno que se desarrolla en el espacio político, los cuales se alimentan entre sí. Las mentiras, que tenían la ayuda y eran fomentadas por parte de los medios, eran lo suficiente dañinas como para perjudicar en gran medida a la capitalización en el mercado de nuestra cartera ya que, por lo general, los mercados de capitales son más sensibles que racionales. Miles de pequeños inversores perdieron sus ahorros. Si el plan de nuestros detractores hubiese prosperado de manera total, el efecto dominó podría haber perjudicado a muchos activos de infraestructura críticos, que oscilan desde puertos y aeropuertos, hasta la cadena de suministro de energía, lo cual es una situación catastrófica para cualquier país. No obstante, gracias a nuestros activos consolidados, la robustez de nuestras operaciones y la alta calidad de nuestros comunicados, la comunidad financiera más informada, incluidos prestamistas y agencias calificadoras, se negaron a dejarse influenciar por las mentiras envolventes y se mantuvieron firmes a nuestro lado.

No contábamos con ninguna vía previa para manejar esta situación. Por último, nuestra confianza en la solidez de nuestros negocios impuso nuestra estrategia totalmente opuesta. Lo primero que decidimos hacer fue proteger a nuestros inversores. Tras completar el seguimiento de la oferta pública (FPO, por sus siglas en inglés) de INR 20 000 crore, decidimos devolver los ingresos obtenidos en el FPO. Esta acción, sin precedentes en la historia de la empresa, dejó en claro nuestro compromiso con el bienestar de los inversores y las prácticas comerciales éticas.

En medio de la confusión de esta batalla, nuestra arma más poderosa fue la liquidez adecuada. Para aumentar nuestras sólidas reservas en efectivo de INR 30 000 crore, fortalecimos aún más nuestra posición financiera al adquirir INR 40 000 crore adicionales, equivalentes a la cancelación de la deuda para los próximos dos años, a través de las ventas de capital de las compañías de nuestro Grupo a los inversores con prestigio global intachable, como GQG Partners y QIA. Esto sirvió para cumplir con los objetivos de preparar un fondo de reserva de efectivo para tiempos difíciles, recuperando la confianza en los mercados y creando activos de infraestructura de primera categoría para la India.

Al pagar anticipadamente INR 17 500 crore de financiamiento vinculado al margen, aislamos y protegimos nuestra cartera de la volatilidad del mercado. Pedí a mi equipo directivo que se centre en el negocio. Así se catalizó un crecimiento EBITDA récord del 47 % en el primer semestre del año fiscal 2024, mientras la cartera de Adani generó su ganancia trimestral más alta de la historia en el tercer trimestre del año fiscal 2024. Nuestro golpe era el que hablaba.

Celebramos un gran programa de compromiso para nuestros accionistas y otras personas interesadas. El equipo financiero solo celebró cerca de 300 reuniones en todo el mundo en los primeros 150 días, asegurando la afirmación de las calificaciones en 104 entidades por parte de nueve agencias calificadoras. Los bancos, inversores de renta fija, los fondos soberanos de inversión, los inversores de capital, los socios de sociedades emergentes y las agencias calificadoras siempre han sido nuestros principales accionistas, es por ello que su debida diligencia, control y revisiones respaldan nuestro régimen de información integral y transparente.

Nos centramos en describir los hechos y contar nuestro lado de la historia de manera transparente a fin de exponer las intenciones de los que nos atacaron. Esto derivó en una menor influencia de las campañas negativas en contra de nuestro Grupo. Una muestra del cambio de la percepción del público es el gran crecimiento de nuestra base de accionistas, un objetivo principal del seguimiento de la oferta pública. A lo largo de este año de desafíos, nuestra base de accionistas se amplió en un 43 %, llegando a casi 70 lakhs.

Además, seguimos comprometidos con mantener nuestro ritmo de crecimiento. El Grupo continuó con sus inversiones, demostrado por el crecimiento de nuestra base de activos a INR 4.5 lakhs crore. Este período marcó el lanzamiento de varios proyectos clave, incluido el sitio de generación de energía renovable más grande del mundo en Khavda, una nueva fundición de cobre, un ecosistema de hidrógeno verde y la tan esperada renovación de Dharavi.

A posteriori, la crisis dejó al descubierto una deficiencia fundamental que yo había dejado crecer: no habíamos prestado atención suficiente a nuestros mecanismos de difusión. Unos pocos fuera de la comunidad de finanzas de infraestructura conocían el tamaño, la escala y la calidad de lo que el Grupo Adani había hecho o estaba haciendo. Todos nosotros habíamos creído de manera ingenua que todas nuestras partes interesadas también nos conocían y sabían nuestra verdad, es decir, que nuestras finanzas eran sólidas, que nuestro gestión era impecable, que nuestra ruta para el crecimiento se había calculado y que cumplimos un rol importante en la construcción de infraestructura crítica de la India.

Esta experiencia dejó al descubierto la necesidad de implicarnos de manera efectiva con nuestras partes interesadas que no son accionistas. Habíamos omitido contrarrestar de manera proactiva los relatos perversos sobre nuestros niveles de deuda y acusaciones infundadas de partidismos políticos, lo que dio como resultado la propagación de percepciones distorsionadas.

La cuestión es que, respecto de nuestra categoría de empresas de transporte y servicios públicos, tenemos uno de los índices deuda-EBITDA más bajos. (Respecto del semestre que finalizó en septiembre de 2023, fue de 2.5x.) Asimismo, con una presencia del negocio de infraestructura en 23 estados gobernados por todo el espectro de partidos políticos, realmente somos independientes de ellos.

Las pruebas y tribulaciones del año anterior nos han dado una lección valiosa, nos hicieron más fuertes y reafirmaron nuestra fe en las instituciones de la India. Si bien este ataque tortuoso hacia nosotros, y nuestro fuerte contraataque, sin lugar a dudas serán un caso de estudio, me sentí en la obligación de compartir mis aprendizajes ya que hoy nos tocó a nosotros, pero mañana puede tocarle a otro. No tengo ninguna esperanza de que aquí se terminen estos ataques. Creo que hemos salido aún más fortalecidos gracias a esta experiencia e incluso estamos más comprometidos que nunca con continuar con nuestro humilde aporte a la trayectoria de crecimiento de la India.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

