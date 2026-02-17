Adani invierte 100.000 millones de dólares para impulsar las ambiciones de India sobre IA

Por Urvi Dugar y Abinaya V

17 feb (Reuters) - Adani Enterprises anunció el martes que ‌invertirá 100.000 ‌millones ⁠de dólares para construir centros de datos preparados para la inteligencia artificial y alimentados con energía renovable ​para 2035, ⁠lo ⁠que posicionará a India como un competidor en la carrera ​mundial por la IA.

India ha experimentado un aumento en ‌el gasto en infraestructura de IA ​de alto costo, con ​actores globales como Google , Amazon, Meta Platforms y Microsoft aumentando sus inversiones junto con empresas nacionales como Reliance y TCS.

"Los centros de datos preparados para la IA serían un centro neurálgico fundamental del ​entorno impulsado por la inteligencia artificial y es natural que los grandes ⁠grupos con grandes recursos económicos se preparen para el futuro creando dichos centros ‌de datos", dijo Ambareesh Baliga, analista de mercado independiente.

Las principales empresas, entre ellas Reliance y Adani Group, se están moviendo rápidamente para aprovechar las enormes oportunidades, a medida que las empresas se alinean con lo que se considera un importante factor ‌de disrupción en el futuro, añadió.

Adani dijo que se espera que ⁠la inversión genere 150.000 millones de dólares adicionales en ‌industrias relacionadas, como la fabricación de servidores y ⁠las plataformas de nube soberanas. En conjunto, ⁠se prevé que esto cree un ecosistema de infraestructura de IA de 250.000 millones de dólares en India durante la década, añadió.

Las acciones de Adani Enterprises cerraron con una ‌subida del 2,7%, lo que ​las convirtió en las que más aumentaron en el índice de referencia Nifty 50 . (Información de Urvi Dugar en Bangalore; redacción de Abinaya Vijayaraghavan; edición de ‌Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)