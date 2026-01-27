Adani y Embraer firman un pacto para fabricar aviones en India

NUEVA DELHI, 27 ene (Reuters) - El grupo indio Adani y la brasileña Embraer SA se asociarán para crear una empresa de aviones de transporte regional en India, anunciaron el martes las empresas, lo que supone la entrada de Adani en la fabricación de aviones comerciales

Esta entrada permite a Adani, que gestiona aeropuertos y tiene un negocio aeroespacial y de defensa en expansión, avanzar en el impulso de la India para aumentar su cuota de fabricación de aviones, desde el ensamblaje hasta la producción de piezas y componentes

En un comunicado conjunto, las empresas dijeron que firmaron un memorando de entendimiento para explorar la cooperación en la fabricación de aviones, cadenas de suministro, servicios posventa y formación de pilotos, pero no revelaron detalles financieros

"India es un mercado fundamental para Embraer, y esta asociación combina nuestra experiencia aeroespacial con las sólidas capacidades industriales de Adani", dijo en el comunicado Arjan Meijer, presidente ejecutivo de Embraer Commercial Aviation

Embraer, tercer fabricante mundial de aviones tras Airbus y Boeing, está especializada en jets regionales de 70 a 140 pasajeros

Su familia E2 compite con el A220 de Airbus, pero se sitúa por debajo del mercado de más de 150 plazas dominado por los dos gigantes del sector

Embraer, que sólo ensambla aviones comerciales de pasajeros en Brasil, ha estado intentando ampliar su presencia en India, tras haberse asociado anteriormente con Mahindra para el transporte militar C-390

El año pasado, durante la visita de Estado a Brasil del primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que el fabricante de aviones quería reforzar su presencia en India mediante este tipo de asociaciones. (Reporte de Aditya Kalra, Abhijith Ganapavaram y Surbhi Misra; Redacción de Chandini Monnappa; Edición de Jacqueline Wong y Clarence Fernandez)