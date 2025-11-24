Addai anota dos goles y Como vence 5-1 al Torino para entrar en el top 6 de la Serie A

TURÍN, Italia (AP) — Jayden Addai anotó un gol en cada tiempo mientras el Como venció el lunes 5-1 al Torino, para colocarse entre los seis primeros de la Serie A y extender su racha invicta a 11 partidos en todas las competiciones.

El extremo holandés de 20 años puso al equipo de Cesc Fàbregas por delante nueve minutos antes del descanso cuando recibió un preciso pase de Jesús Rodríguez.

Torino igualó al filo del descanso cuando Nikola Vlašić anotó un penal tras una mano en el área, pero Addai colocó un disparo raso con el pie derecho desde 20 metros siete minutos después del reinicio para devolver la ventaja al Como.

El español Jacobo Ramón añadió el tercero con un cabezazo en el minuto 71 antes de que Nico Paz hiciera el 4-uno cinco minutos después.

Martin Baturina aprovechó un mal pase hacia atrás para disparar el balón bajo el portero y cerrar el marcador.

La primera victoria del Como en Torino desde abril de 1986 elevó al equipo al sexto lugar, un punto por encima de la Juventus.

Torino permanece en el puesto 12.

