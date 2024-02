Miami--(business wire)--feb. 16, 2024--

Tracfone Wireless, proveedor líder de servicios inalámbricos prepagados y sin contrato, anuncia Planes de Servicio Extendido que ofrecen más meses y más opciones de ahorro para los clientes. Esta iniciativa introducirá descuentos para planes de llamadas y mensajes de texto ilimitados de tres meses, seis meses y anuales, y estará disponible tanto para los clientes actuales como para los nuevos clientes de Tracfone.

Con los nuevos Planes de Servicio Extendido de Tracfone, los clientes que compran más ahorran más. Las opciones para un plan anual con datos empiezan a $192, que es como pagar $16 al mes durante 12 meses.* Ahorre un 20% en comparación con el costo de comprar el mismo plan mensualmente. Los planes anuales también incluyen el beneficio de la transferencia de datos, con datos no utilizados que se transfieren al mes siguiente después de cada período de 30 días.** Como siempre con Tracfone, estos planes ofrecen cobertura confiable de 4G y 5G en todo el país*** con la libertad de no tener contrato, sin costos adicionales, con datos de transferencia ilimitados.

Muchos usuarios de telefonía móvil quieren sacar el máximo partido a sus teléfonos, pero eso no siempre significa un plan anual. Algunas personas quieren la simplicidad de un plan más corto, la libertad de no tener contrato y la tranquilidad financiera que proviene de tener más dinero en sus bolsillos. Con sus nuevos Planes de Servicio Extendido, Tracfone se está posicionando como el proveedor que comparte sus valores y se adapta a sus estilos de vida.

"Nuestros clientes son sensatos cuando se trata de cómo gastan su dinero. Quieren pagar sólo por lo que necesitan", dijo Bill Lucas, Vicepresidente Asociado de Mercadeo de Productos de Tracfone. "Al ofrecer descuentos de varios meses, estamos dando a nuestros clientes más opciones, más flexibilidad y más control sobre su plan móvil".

La oferta de Planes de Servicio Extendido está disponible sólo en línea en www.tracfone.com.

Acerca de Tracfone Wireless

Tracfone Wireless ofrece soluciones móviles de calidad sin contrato a consumidores preocupados por el precio y está disponible en más de 90,000 tiendas minoristas en todo el país, así como en tracfone.com.

Tracfone es parte de la cartera de marcas prepagadas de Verizon Value, que incluye Straight Talk, Total by Verizon, Visible, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para obtener más información sobre Tracfone, visite tracfone.com.

*Aplican impuestos y tarifas. Obtenga un 10% de descuento en un plan de 3 meses; 15% de descuento en un plan de 6 meses; y un 20% de descuento en un plan anual. La asignación completa de datos se otorga en la fecha de canje. 1 mes equivale a 30 días. **Los datos no utilizados no vencerán si el servicio está activo y en uso con un smartphone con llamadas y mensajes de texto ilimitados. ***El acceso 5G requiere un dispositivo compatible con 5G en un área de cobertura 5G. **** 1 mes equivale a 30 días.

