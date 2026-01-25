Adebayo anota 26 puntos y 15 rebotes en la victoria del Heat 147-116 sobre el Jazz

SALT LAKE CITY (AP) — Bam Adebayo anotó 26 puntos y capturó 15 rebotes el sábado por la noche para liderar al Heat de Miami a una victoria por 147-116 sobre el Jazz de Utah

Nikola Jovic sumó 23 puntos y Pelle Larsson tuvo 20, mientras que el Heat igualó su mayor cantidad de puntos en un juego esta temporada. Miami venció a Denver 147-123 el mes pasado

El Heat, que tiene un récord de 2-2 en su gira de cinco partidos por la Costa Oeste, terminó por poco su racha de nueve juegos consecutivos permitiendo 117 puntos o más

Jusuf Nurkic anotó 17 puntos, repartió 12 asistencias y capturó diez rebotes para convertirse en el primer jugador en la historia del Jazz en lograr tres triples-dobles consecutivos. Antes de esta racha, solo había conseguido un triple-doble en su carrera, y el último fue el 16 de enero de 2019, mientras jugaba para Portland

Brice Sensabaugh anotó 23 puntos para los Jazz, que han perdido seis de los últimos siete partidos. Keyonte George terminó con 19 puntos

Miami encestó 19 triples en comparación con los siete del Jazz y superó a Utah en rebotes 64 a 34

