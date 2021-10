Adele presenta un adelanto de sus nuevas composiciones en un videoclip

LONDRES, 5 oct (Reuters) - La cantante británica Adele presentó un adelanto de las primeras composiciones musicales que lanza desde el álbum "25" de 2015, con un videoclip de la canción "Easy on me".

Conocida por exitosas baladas como "Hello" y "Someone like you", Adele publicó el martes el video en blanco y negro en sus perfiles de Twitter e Instagram, con la frase "Easy on me - 15 de octubre".

El video muestra a la cantante en un auto, introduciendo una cinta en el reproductor de cassettes, mirando por el retrovisor, subiendo el volumen y partiendo después de un vehículo cargado con sus pertenencias empacadas. Una suave música de piano suena de fondo, mientras salen volando partituras por la ventana.

Adele lanzó "25" en noviembre de 2015, liderando las listas en todo el mundo y ganando el preciado galardón de disco del año en los premios Grammy.

En los últimos días sus seguidores estuvieron especulando por Internet sobre la posibilidad de que la artista de 33 años esté a punto de lanzar nueva música, después de que se pudo ver el número "30" misteriosamente proyectado en edificios de todo el mundo.

Adele ha puesto nombre a sus tres álbumes anteriores con referencias a su edad: "19", "21" y "25". (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; editado en español por Carlos Serrano)