Adeptos de una antigua fe de Indonesia luchan por su reconocimiento

En un ritual purificador para jóvenes seguidores de un antiguo culto animista de Indonesia, Subrata, de 81 años, confía en que las futuras generaciones venzan la discriminación y logren el reconocimiento de esta fe presente en el país mucho antes de la llegada del islam y el cristianismo.

Subrata sigue el antiguo culto Sunda Wiwitan, nacido en Java Occidental, la provincia más poblada de este país eminentemente musulmán, que suele denigrar a estos fieles como personas "sin Dios".

"Confío en que la gente dejará de tratar distinto a las criaturas de Dios", dice el anciano, sin apellido como muchos indonesios, en la aldea Cigugur, unos 200 km al este de Yakarta.

Los seguidores de Sunda Wiwitan se enfrentan a una extendida discriminación, con políticas que les impiden acceder a empleos gubernamentales o conseguir el reconocimiento de sus matrimonios.

"Soy ciudadano de este país. Aun así, me excluyen en mi tierra", dice Subrata.

A su alrededor están en marcha los preparativos para celebrar el Seren Taun, la fiesta anual de la cosecha, prohibida hasta el fin de la dictadura de Suharto en 1999.

Antes del ritual "Pesta Dadung" para alejar posibles plagas, hombres vestidos de negro entonan solemnes plegarias mientras prenden un fuego y mujeres vestidas de blanco cantan en la lengua tradicional.

Su rito venera el espíritu de los fieles ancestros y el poder de la naturaleza.

Muchos lo entienden como una adoración de los muertos y tildan a los seguidores de esta religión de infieles, primitivos o idólatras sin fe.

Ahora jubilado, Subrata asegura que mientras trabajaba como funcionario le negaron ascensos y le interrogaban sobre su fe.

"Dios me destinó a ser creyente de Sunda Wiwitan, pero después de nacer me trataron de forma diferente. Por supuesto, me duele", explica.

Después, el gobierno prohibió por completo a estos creyentes el acceso a empleos públicos.

- Estigma social -

Indonesia solo reconoce seis grandes religiones de los cientos de credos locales en el país.

Antes de 2017, más de 10 millones de seguidores de estas fes nativas tenían que llenar el campo "religión" de su carné de identidad con un guión.

Esto provocaba trabas burocráticas para renovar las licencias de conducir, postular para ciertos trabajos o asumir puestos en la administración.

En 2017, el Tribunal Constitucional les permitió rellenar la columna de la religión con la frase: "la Creencia en Dios Todopoderoso".

Pero los obstáculos continúan y muchos lamentan que este cambio todavía no les permite declarar su verdadera religión.

"Somos todos diferentes, ¿por qué nos tienen que agrupar bajo una sola categoría?", se pregunta Dewi Kanti Setianingsih, defensor de los derechos de Sunda Wiwitan.

Sin una religión definida oficialmente, sus seguidores no pueden registrar legalmente sus matrimonios y se ven forzados a casarse en nupcias no oficiales que provocan más estigma.

"El estatus de sus hijos no será reconocido por la ley y será considerados como hijos nacidos fuera del matrimonio", afirma Setianingsih.

Además, los activistas aseguran que las autoridades locales tratan de cerrar sus tumbas, alegando falta de permisos.

El gobierno, sin embargo, niega la desigualdad.

"El ministerio no puede ofrecer este servicio para tantas religiones, con lo que decidimos un término universal", dice Sjamsul Hadi, alto cargo del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología.

- Esconder la fe -

A principios de 1960 había unos 15.000 seguidores de Sunda Wiwitan, dice Setianingsih.

El número preciso es difícil de establecer porque muchos esconden su fe.

De niño, Restu Buana se describía como católico porque sus padres temían que sufriera acoso si revelaba su verdadera fe.

Cuando su profesor de religión de secundaria lo descubrió, dijo que su creencia "no es una religión", recuerda el estudiante de 20 años.

Ahora se conforma con un guión en su carné de identidad.

"Lo que quiero es no tener una columna religiosa en el documento de identidad. La religión es un asunto privado, lo que la gente practique es su derecho y debe ser respetado", defiende.

Algunos seguidores de este credo creen que implicar a otras religiones en sus rituales puede ayudar a resolver malentendidos y trabajan con organizaciones religiosas y oenegés para ello.

Otros presionan al gobierno a través de una comisión oficial de derechos, procedimientos judiciales o protestas.

"Si Indonesia quiere ser vista como modelo de diversidad, debe abrazar las diferencias", afirma Ira Indrawardana, antropóloga de la Universidad Padjadjaran y seguidora de Sunda Wiwitan.

dsa/jfx/aha/dbh/zm

AFP