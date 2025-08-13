Adi Iglesias, Joan Munar, Sara Martínez y David Pineda lideran lista de España para el Mundial de Nueva Delhi

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los atletas españoles Adi Iglesias, David Pineda, Joan Munar y Sara Martínez lideran la lista de España para el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi (India), que se disputa entre el 27 de septiembre y el 5 de octubre, y que contará con una representación de 29 deportistas nacionales, 16 hombres y 13 mujeres.

Junto a la atleta nacida en Malí, también destacan los nombres de Sara Martínez, David Pineda, subcampeones en París 2024, y Joan Munar, bronce en la capital francesa, como Álvaro del Amo y Alba García Falagán. Iván Cano y Héctor Cabrera, plata y bronce respectivamente en Tokio, también representarán a España en la capital india.

La delegación española estará compuesta por 29 atletas, 16 hombres y 13 mujeres, además de seis deportistas de apoyo. En cuanto al reparto por federaciones, la Federación Española de Deportes para Ciegos será la que más deportistas aporte, con 16.

La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física aportará ocho, mientras que la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual contará con tres y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido sumará dos atletas.

El Mundial contará con 186 eventos con medalla (101 de hombres, 84 de mujeres y uno mixto) y la competición se celebrará en el estadio JLN Stadium, construido en 1982, remodelado en 2010 y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, matinal y vespertina.