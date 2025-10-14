Adif amplía hasta las 17 horas la interrupción del Corredor Mediterráneo por la dana Alice

LA NACION

TARRAGONA, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Adif ha ampliado hasta las 17 horas de este martes la previsión para el restablecimiento del servicio en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castelló a causa de los daños en la línea ferroviaria causados por la dana Alice. La detección de nuevos daños en la plataforma de vías y la complejidad en la movilización de medios técnicos, materiales y humanos siguen dificultando el restablecimiento completo del servicio, informa Adif en un comunicado. La compañía trabaja en ambas vías entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) para reponer las infraestructuras dañadas por inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, ya que tras las lluvias de este lunes se han detectado nuevos daños en este trayecto.

