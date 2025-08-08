Adiós al mítico Vila Belmiro de Pelé: aprobado proyecto de nuevo estadio del Santos

El antiguo Vila Belmiro, donde el "Rey" Pelé se hizo leyenda con la camiseta del Santos, será demolido para dar paso a un nuevo estadio, después de que las autoridades dieran luz verde este viernes a las obras, que costarán más de US$120 millones.

Fundado en 1916, Vila Belmiro es un altar para la torcida del Santos, el equipo en el que Pelé jugó entre 1956 y 1974, y un lugar de peregrinación para turistas.

La alcaldía de Santos, en el estado de Sao Paulo (sureste), autorizó este viernes el proyecto de la "Nova Arena do Santos FC", aunque aún está por definirse la fecha de inicio de la construcción.

La inversión para el próximo hogar del club de Pelé será de 700 millones de reales (US$129 millones), informó el equipo al hacer público el proyecto.

El alcalde Rogéiro Santos afirmó durante el acto que el proyecto representa un "paso importante" para el club y para la ciudad, que "son inseparables".

"El Santos llevó el nombre de la ciudad a todos los rincones del mundo", añadió.

Según el proyecto, la Nova Arena tendrá capacidad para 30.000 espectadores, frente al aforo de 16.000 hinchas del actual estadio Urbano Caldeira, conocido popularmente como Vila Belmiro por el barrio donde está ubicado en la ciudad costera.

"Era una obligación del Santos tener un estadio multiuso, capaz no solo de recibir partidos de fútbol, sino también de generar recursos por medio de shows y eventos" para "que el club, la ciudad y la región sigan siendo referencia", celebró el presidente del equipo, Marcelo Teixeira.

Aunque compartió partidos como local entre Vila Belmiro y Pacaembú, la figura de Pelé, que terminó su carrera en el Cosmos de Nueva York entre 1975 y 1977 en la North American Soccer League (NASL), está muy vinculada a ese primer estadio. Fue escenario del multitudinario funeral del exjugador en 2022.

La duración de las obras está prevista en 40 meses.

Según el Santos, el nuevo estadio traerá un "aumento del tiempo del turista en la ciudad", con la historia del equipo de Pelé como atractivo, así como mejoras en la infraestructura urbana.

El anuncio coincide con una investigación abierta el jueves por el Ministerio Público por "posibles irregularidades" en la concesión al Santos del terreno del centro de entrenamiento del equipo, construido en 2005 en otra parte de la ciudad.