ADM Endeavours, Inc. (OTCQB: ADMQ): anuncia el informe favorable de Goldman sobre ADMQ y afirma que ADMQ está subestimada

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--jul. 3, 2021--

ADM Endeavors, Inc. (OTCQB: ADMQ) anunció hoy que Goldman Small Cap Research ha publicado un nuevo informe sobre ADMQ. Goldman informa una creencia de que ADMQ está subestimada y proyecta un precio objetivo de seis meses de 0,22 USD.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210703005008/es/

ADMQ (Photo: Business Wire)

El director ejecutivo de ADM Endeavors, Marc Johnson, dijo lo siguiente: “Es un cumplido cuando los profesionales ven el mismo potencial que vemos a diario aquí en ADMQ. Continuaremos trabajando arduamente para aumentar las ventas y las ganancias para los accionistas y la compañía”.

Enlace de investigación de Goldman: https://www.goldmanresearch.com/202106231323/Opportunity-Research/undervalued-adm-enjoys-major-growth-ahead.html

adm endeavours, inc. la subestimada adm disfruta de un importante crecimiento por delante

Rob Goldman

24 de junio de 2021

rob@goldmanresearch.com

adm endeavors, inc. (otcqb – admq - 0,085 usd)

Industria: Servicios especializados

6 meses Precio objetivo: 0,22 USD

resumen de la compañía

Desde 2010, Just Right Products, Inc., subsidiaria de propiedad absoluta de ADM Endeavors Inc., lleva a cabo un negocio vertical integrado y diverso en el área de Dallas/Fort Worth, que comprende una división de venta minorista, producción de serigrafía, producción de bordado, producción digital, suministro de productos de importación al por mayor y uniformes.

estadísticas clave

Precio al 23/06/21

0,085 usd

Máximo - Mínimo en 52 semanas

0,185 - 0,03 usd

pond. de acciones en circulación

163,7 millones

Capitalización de mercado

13,9 millones de USD

Volumen promedio

140 394

Mercado

Otcqb

información de la compañía

ADM Endeavors, Inc. 5941 Posey Lane Haltom City TX 76117

Sitio web: www.ADMEndeavors.com Correo electrónico: subha@admendeavors.com Teléfono : 817.840.6271

aspectos destacados de la inversión

ADM Endeavors es una compañía de productos y servicios de especialidad única en su tipo y exclusivamente en línea, que ha disfrutado de un crecimiento de primer nivel envidiable y constante, y creemos que está preparada para tasas de crecimiento aún más altas en el futuro. La Compañía está preparada para disfrutar de una confluencia de eventos clave que sirven como impulsores a corto y largo plazo del crecimiento de las ventas verticales y de productos.

ADMQ goza de reconocimiento por sus productos promocionales y ofertas especiales, como uniformes escolares y de negocios en el área metropolitana de Dallas/Fort Worth y ahora disfruta de ventas sustanciales gracias a los “influencers” en línea. La compañía está trabajando con “influencers” clave que son “Gamer/YouTuber” en mercados de niños/jóvenes, una gran oportunidad para ADMQ.

La compañía ha estado muy activa en la primera mitad de 2021. ADMQ introdujo una nueva línea de cannabidiol (CBD) que podría ser un producto prometedor este año y para 2022, y cuenta con una serie de éxitos en su negocio principal.

ADMQ aumentó las ventas en un 32 % en 2020 a pesar de las dificultades de COVID-19 y creemos que lo mejor está por venir. Nuestro modelo sugiere que las ventas podrían alcanzar los 6,5 millones de USD en 2021 y 9 millones de USD en 2022.

Nuestro precio objetivo a 6 meses de 0,22 USD es un salto del 159 % desde el cierre de ayer y ADMQ podría superar la marca de 0,30 USD en 12 meses. La penetración continua de los mercados nuevos y existentes, junto con las nuevas verticales, podría mejorarse a través de fusiones y adquisiciones, las cuales creemos que son posibles, impulsando así, aún más, el valor de la acción.

información general de la compañía

Panorama general desde 30 000 pies (9000 metros)

En nuestra opinión, ADM Endeavours Inc. (OTC - ADMQ) es una compañía de crecimiento emergente, exitosa, única en su tipo y subestimada, cuyas acciones ofrecen ventajas sustanciales en una variedad de canales, verticales e iniciativas. La compañía de productos/servicios de especialidad exclusivamente en línea está aprovechando el éxito de larga data de su subsidiaria insignia de propiedad absoluta, Just Right Products, Inc. ( www.JustRightProducts.com ), que ha aumentado constantemente las ventas y finalizó 2020 con ventas que superaron los 5,0 millones de USD, un aumento del 32 %.

Este desempeño es aún más impresionante si se tiene en cuenta que uno de sus principales canales de ingresos, las ventas de uniformes escolares, disminuyó en aproximadamente un 50 % respecto al año anterior. En adelante, la compañía y sus inversionistas se beneficiarán de la confluencia de una serie de eventos que podrían transformar a ADMQ de ser una compañía sólida y en crecimiento a una fuerza importante en su industria. Estos son algunos de esos eventos:

En consecuencia, pronosticamos un aumento en los ingresos de 5 millones de USD en 2020 a 6,5 millones de USD en 2021 y 9 millones de USD en 2022. Mientras que nuestro precio objetivo a seis meses es de 0,22 USD, un aumento del 159 % desde el cierre de ayer, creemos que estas acciones podrían superar más la marca de 0,30 USD en los próximos 12 meses. Nuestro objetivo de 0,22 USD se basa en 4 veces las ventas de CY22E, un múltiplo de precio/venta típico para las empresas emergentes en crecimiento que disfrutan de una fase de aumento significativo.

Actividades principales

Desde 2010, Just Right Products, Inc., subsidiaria de propiedad absoluta de ADMQ, lleva a cabo un negocio vertical integrado y diverso en el área de Dallas/Fort Worth, que comprende una división de venta minorista, producción de serigrafía, producción de bordado, servicios digitales, importación al por mayor, contratación pública y uniformes de uso escolar/laboral. Just Right Products ha maximizado su área de trabajo al ofrecer ventas minoristas en comercios físicos tradicionales dentro de sus instalaciones de fabricación. Esto permite el uso más eficiente de la mano de obra con todos los empleados capacitados en forma cruzada para trabajos de venta minorista y producción.

La División de Ventas Minoristas se enfoca en productos de “ todo tipo de artículos con logotipo ”. Desde productos como tarjetas de presentación hasta tazas de café, indumentaria como camisetas y sudaderas con capucha, hasta productos aún más exclusivos como parlantes portátiles y almohadas, los clientes tienen decenas de miles de productos únicos entre los que pueden elegir. El Departamento de Importación Mayorista se suma a esta selección adquiriendo productos en el extranjero para clientes minoristas y mayoristas. El Departamento de Contratación Pública, creado recientemente, ayuda a los municipios, escuelas, organismos de seguridad, protección contra incendios, parques y recreación, obras públicas, seguridad pública, zonificación y otras entidades gubernamentales a obtener sus prendas y productos promocionales.

Y finalmente, la División de Uniformes actualmente tiene contratos con casi una docena de escuelas privadas y autónomas locales para todas las necesidades de uniformes, al mismo tiempo que trabaja con varias empresas para los uniformes de los empleados.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Just Right Products ha implementado una producción interna de vanguardia que se complementa con el abastecimiento internacional directo de fábrica. La producción de serigrafía en el sitio utiliza cinco máquinas de serigrafía para imprimir prendas, bolsas, máscaras, etc. y puede producir más de 8000 unidades por día. La producción de bordado en el sitio también tiene equipos con más de 50 cabezales de capacidad de bordado, una gran ventaja de producción sobre los competidores más pequeños. El Departamento de Servicios Digitales emplea a cuatro artistas digitales para crear obras nuevas para los clientes o perfeccionar las obras de arte enviadas para los pedidos. Todos los departamentos trabajan en conjunto para garantizar un alto nivel de servicio al cliente y productos de calidad, con la capacidad de escalar y expandirse según sea necesario. (Más información a continuación).

Just Right Products emplea a diez empleados de ventas que atienden a más de 1000 clientes cada año. Además, Sage, una plataforma B2B en línea, amplía la oferta de productos de la empresa a 45 000 clientes mayoristas adicionales. La naturaleza integrada única de la compañía (diseño, producción, comercialización, ventas, ofertas complementarias) hace que ADMQ se destaque entre la multitud. Además, su estrategia multisubsidiaria, multiproducto y multivertical ha demostrado ser ganadora, dado su constante crecimiento de ventas. En consecuencia, creemos que continuará en un gran crecimiento y que la previsión de la administración llevará a la compañía y a las acciones a nuevos niveles.

eventos recientes

Nueva línea de negocio

La compañía acaba de lanzar un nuevo sitio web ( https://uscbdlogo.com/ ) mediante el cual ADMQ ofrece un producto tópico, Roll-on de CBD, para aliviar el dolor y el malestar muscular. Creemos que este producto especializado tiene una diferenciación inteligente y positiva en comparación con otros productos de CBD debido a las etiquetas personalizadas inteligentes y divertidas. Los roll-ons tienen etiquetas divertidas únicas como (Cuando era tonto [Now That Was Dumb], Tuve un mal día [I Had a Bad Day], Por las dudas hago ejercicio [Just in Case I Workout], etc.). Por lo tanto, imaginamos que los que sufren de dolor representan un mercado objetivo, pero tal vez un mercado objetivo aún más grande sería un regalo, dado el aspecto novedoso o promocional. Cada producto ofrece un alivio de acción rápida utilizando ingredientes totalmente naturales con amplio espectro de 1000 mg de cáñamo en un frasco de 3 onzas (89 ml), para ayudar a las personas a lidiar con el dolor y malestares cotidianos, y se vende al por menor por 29,95 USD.

El principal ingrediente activo en Roll-on de CBD es CBD aislado que deriva de la planta de cáñamo y no contiene THC. El CBD tiene poderosas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes además del efecto analgésico. Cuando se aplica tópicamente, el cannabinoide se absorbe en la piel para que pueda reaccionar con las células, los músculos y las articulaciones, pero lo hace sin llegar al torrente sanguíneo. Si bien Roll-on de CBD puede tener un efecto positivo en el alivio del dolor, también puede aliviar la inflamación que suele acompañar al dolor y la lesión, proporcionando así un efecto analgésico general.

Además del CBD, el roll-on también tiene otros ingredientes activos como el mentol, el magnesio y el alcanfor que actúan sinérgicamente para relajar los músculos y aliviar el dolor antes y después de la actividad deportiva o el entrenamiento intenso. El mentol se deriva de una planta comúnmente conocida como menta o hierbabuena. Es un analgésico tópico eficaz que encuentra un amplio uso en productos tópicos para aliviar el dolor y para el cuidado de la piel.

En general, creemos que esta oferta podría ser prometedora en 2021 y 2022, especialmente si se agregan nuevos productos a la cartera.

El mercado de “influencers”

El mundialmente famoso “Gamer/YouTuber” Preston@myfiremerch ha presentado sus nuevos productos de kit de cumpleaños en su línea de comercialización. FW Promo, una subsidiaria de propiedad absoluta de ADMQ, diseñó y adquirió los kits de cumpleaños de Firetastic para Preston. Además, la reconocida “Gamer/YouTuber” Brianna @RoyallyB, que es extremadamente popular entre los niños más pequeños, también ha presentado su nuevo kit de cumpleaños, que es un producto diseñado y desarrollado por FW Promo, y lo ha agregado a su línea de comercialización.

Ampliar su alcance a través de una oferta creativa que es adoptada por Brianna, una de las YouTubers de más rápido crecimiento en el mundo, y Preston, cuyos videos tienen más de 5000 millones de vistas combinadas, es toda una hazaña. Además, indica que la compañía tiene la oportunidad de aumentar las ventas al llegar a una audiencia más amplia y joven en la categoría de eventos promocionales. La prueba está en el resultado con respecto a los ingresos generados por este canal/vertical. Los pedidos aumentaron en el primer trimestre de 2021 en un 45 % a más de 500 000 USD.

A principios de este año, FW Promo firmó un acuerdo con UG Merchandising/Unspeakable, para producir o vender mercadería de la marca Unspeakable para la compañía. Dado que los productos del YouTuber ya representan más del 35 % de las ventas, la incorporación de la marca Unspeakable debería causar un impacto importante en el futuro. Nathan (UnspeakableGaming) es un conocido “YouTuber” de Minecraft con aproximadamente 11 millones de suscriptores y es conocido particularmente por su canal de YouTube UnspeakableGaming.

Serie de noticias en el segundo trimestre

Desde el comienzo del segundo trimestre, ADMQ ha disfrutado de aproximadamente diez productos exitosos, incluidos los de los sistemas escolares y un Distrito Escolar Independiente (Independent School District, ISD) en Houston. Consideramos que esta victoria en el Distrito Escolar Independiente de Alief es clave, ya que la mayor parte de estos tipos de ganancias se han producido en el área metropolitana de Fort Worth y sus alrededores. Penetrar en Houston indica que la compañía está expandiendo su alcance en todo el estado para ventas de uniformes, así como otros productos promocionales fabricados y vendidos o distribuidos en varios eventos deportivos y de otro tipo en Texas.

Por su lado, ADMQ anunció que tiene un nuevo edificio comercial bajo contrato. La fecha de cierre del proyecto para la propiedad es el 15 de julio o antes y la administración firmó un contrato de arrendamiento de 5 años para todo el edificio a partir de la fecha de cierre, lo que podría servir como un valor agregado importante para la compañía. Esta noticia encaja con el traslado pendiente de la instalación de producción de ADMQ existente a más de 17,5 acres (70 hectáreas) de terreno que se adquirieron en 2020. Los planos del lugar y del edificio se han creado para albergar aproximadamente 70 000 pies cuadrados (6503 metros cuadrados) tanto de venta minorista como de producción. Las instalaciones más grandes y los equipos adicionales se están convirtiendo rápidamente en una necesidad para la compañía dado el crecimiento actual de sus ventas. Creemos que la compañía utilizará rápidamente una gran parte de la capacidad, que es más de 3 veces el tamaño de su instalación de producción actual.

en resumen

ADMQ es una firma del mercado extrabursátil (over-the-counter, OTC) inusual. La compañía tiene una historia de 10 años de crecimiento de primera línea, y su negocio creció sustancialmente en 2020 a pesar de la reducción en las ventas de uno de sus canales principales, los uniformes escolares, debido a las restricciones de COVID-19, que negaron la necesidad de productos por parte de sus clientes. Además, la administración ha demostrado ser inteligente para construir un negocio estable desde el canal de ISD, que ya está demostrando su valía en la primera mitad de 2021 y es particularmente inteligente para aprovechar las oportunidades en canales de rápido crecimiento como el segmento de “Youtuber/Gamer”. Creemos que este segmento podría ser un gran impulsor, avanzando en un mercado objetivo nuevo y más joven. Mientras tanto, el lado de las ventas promocionales relacionadas con el negocio volverá a su forma anterior debido al regreso de las convenciones y conferencias, mientras que el novedoso tópico de CBD para aliviar el dolor seguramente generará ventas sólidas también este año.

Finalmente, creemos que existe la oportunidad para que ADMQ se involucre en una estrategia de acumulación y adquiera firmas competidoras que puedan tener un alcance en otros sectores u ofrecer una serie complementaria de productos. Muchas de estas compañías tuvieron dificultades durante el entorno desafiante y tienen pocas estrategias de salida. Este tipo de transacciones podría ofrecer un gran crecimiento y ganancias a la compañía en el futuro. Sin deuda a largo plazo en el balance y el apalancamiento del precio de sus acciones, las perspectivas de crecimiento orgánico e inorgánico de ADMQ podrían servir para impulsar las acciones mucho más allá de la marca de 0,30 USD en los próximos 12 meses. Mientras tanto, debe tenerse en cuenta que ADMQ cotiza por encima de su media móvil de 50 y 200 días, una característica técnica alcista.

equipo de liderazgo de adm endeavors

Ejecutivos corporativos

Marc Johnson, presidente y director ejecutivo

El Sr. Johnson ha estado en la industria de productos promocionales, una industria que adora y en la que ha disfrutado de un éxito considerable durante más de 35 años, luego del comienzo de su primer negocio en la escuela secundaria. En 2010, el Sr. Johnson fundó Just Right Products, Inc. Desde entonces, ha atraído una sólida base de clientes, un excelente personal y un equipo de ventas que ha aumentado las ventas del 10 % al 30 % anual. El Sr. Johnson obtuvo un título en Administración de Empresas de Texas Christian University, Fort Worth, Texas.

Sarah Nelson, jefa de Operaciones, directora

La carrera de la Sra. Nelson incluye ayudar a las pequeñas empresas con sus necesidades de redes sociales, comercialización y publicidad. También ha tenido una experiencia significativa en la recaudación de fondos y la administración para escuelas sin fines de lucro, asociaciones regionales y clubes deportivos. La Sra. Nelson ingresó recientemente a la industria de productos promocionales durante los últimos 2 años, trabajando en ventas y operaciones. Obtuvo una licenciatura en Diseño Ambiental de Texas A&M University en College Station, Texas.

Motasem Khanfur, Contabilidad

Proviene de Jordania, donde obtuvo una licenciatura en Contabilidad de Al-Bayt University en Al Mafraq, Jordania. El Sr. Khanfur fue propietario de varios negocios en Amán en su país natal y llegó a los Estados Unidos en 2015. Se desempeña como director financiero de JRP.

Subha Puthalath, vicepresidenta de Comercialización

La Sra. Puthalath aporta a ADM Endeavors diez años de experiencia en comercialización ayudando a los clientes a crear marcas y conciencia de marca mediante la implementación de estrategias efectivas de comercialización. Es experta en la gestión y ejecución de campañas de comercialización desde su concepción hasta su finalización utilizando plataformas de comercialización digital para incrementar las ventas y la productividad de la empresa. La Sra. Puthalath se graduó en Diseño Gráfico del New York Institute of Art & Design. También obtuvo una maestría en Economía en Calicut University, India.

David Kirk, vicepresidente de Ventas

El Sr. Kirk es nativo de Texas y se graduó de la Texas Christian University en Fort Worth. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria de productos promocionales. El Sr. Kirk tiene una amplia experiencia en ventas de empresa a empresa, además de vender directamente a los usuarios finales. También tiene 20 años de experiencia en la importación de mercancías en todo el mundo.

resumen financiero

El desempeño financiero de ADMQ es impresionante. Su subsidiaria insignia tiene una larga trayectoria de crecimiento de ventas, y la gerencia llevó a la compañía a adquirir 5 millones en ventas en 2020 a pesar de perder el 50 % de su canal escolar clave. Por lo tanto, ADMQ registró un aumento del 32 % en los ingresos durante el año, mientras que la mayoría de las empresas sufrieron caídas. Además, la pérdida operativa fue insignificante durante el período. Ya en el primer trimestre de 2021, las ventas aumentaron un 31 % a 1,1 millones de USD, frente a los 881 000 USD en el primer trimestre de 2020, con una ganancia operativa de alrededor de 20 000 USD frente a una pérdida de 59 000 USD. Sin deuda a largo plazo, los gastos por intereses son insignificantes y la flexibilidad financiera es abundante, en nuestra opinión.

De cara al futuro, proyectamos ventas totales de 6,5 millones de USD en 2021, un salto del 30 %, liderado por una duplicación de las ventas de uniformes escolares y con un margen operativo del 4 % sobre 270 000 USD en ingresos operativos. Para 2022, proyectamos ingresos de 9 millones de USD, un aumento del 38 %, liderado por sus canales existentes, un resurgimiento en las ventas generadas por “YouTuber/Gamer” y la expansión de productos y geografías, incluidas las ventas de CBD, que consideramos como un producto prometedor, especialmente a medida que se agregan nuevos productos a la cartera.

tabla i. adm endeavours inc.

Estado de resultados pro forma

(0,000 usd)

Año fiscal 2020 A

Año fiscal 2021 E

Año fiscal 2022 E

ingresos

Ventas de uniformes escolares

626 usd

1200 usd

2000 usd

Ventas promocionales

4411 usd

5300 usd

7000 usd

ingresos totales

5037 usd

6500 usd

9000 usd

Costo directo de ingresos

3044 usd

3640 usd

4860 usd

Generales y administrativos

1915 usd

2340 usd

2880 usd

Venta y comercialización

200 usd

250 usd

300 usd

Gastos operativos totales

5159 usd

6230 usd

8040 usd

Ingresos operativos

122 usd

270 usd

960 usd

Margen de ingresos operativos

n/c

4,2 %

10,7 %

Cambio en FV de Deriv Liab

(25 usd)

(25 usd)

(25 usd)

Ganancia en liquidación de seg.

20 usd

0 usd

0 usd

Ganancias con la condonación de préstamos

10 usd

0 usd

0 usd

Gastos por intereses

1 usd

5 usd

10 usd

Total de otros ingresos (gastos)

3 usd

20 usd

15 usd

Ingresos antes de impuestos (pérdidas)

(118 usd)

250 usd

975 usd

Impuestos sobre la renta

2 usd

5 usd

50 usd

Tasa de impuesto

n/c

n/c

5,1 %

Ingresos netos de operaciones discon.

97,0 %

n/c

n/c

Resultado neto

(24 usd)

245 usd

925 usd

Ganancias diluidas por acción

(0,00 usd)

0,00 usd

0,01 usd

Prom. pond. de acciones en circulación

149 390

170 000

185 000

Fuentes: ADMQ OTC Markets, y Goldman Small Cap Research

factores de riesgo

En nuestra opinión, el mayor riesgo de la compañía para ADMQ es el regreso a las restricciones de COVID-19, lo que podría afectar el mercado de convenciones/conferencias. Teniendo en cuenta que es probable que el 75 % de las ventas de uniformes escolares se produzcan en el verano, no creemos que la compañía se vea afectada. Por el contrario, creemos que será un motor de ventas en el período. Quizás otro riesgo es la adquisición desigual de productos/mercancías relacionadas con el mercado de “Gamer/YouTuber”. Los riesgos comerciales competitivos incluyen precios, ventas/comercialización más efectivos por parte de la competencia o nuevos productos o mercados/verticales objetivo en los que ADMQ no tiene presencia.

Los riesgos antes mencionados podrían provenir de competidores más grandes, empresas existentes o nuevos participantes. Aun así, estas preocupaciones futuras son consistentes con firmas del tamaño y la posición de ADMQ. Además, creemos que el experimentado equipo de administración de ADMQ está preparado para superar estos obstáculos y generar un crecimiento de primera línea significativo e implementaciones consistentes de administración de redes sociales.

La volatilidad y la liquidez son preocupaciones típicas de las acciones de microcapitalización que cotizan en el mercado de valores extrabursátil (OTC). Un beneficio financiero primordial como empresa pública es el acceso favorable y la disponibilidad de capital para financiar el lanzamiento de productos, campañas de comercialización consistentes y otras iniciativas. Dado que los ingresos de cualquier financiamiento futuro se utilizarían en gran parte para promover el desarrollo comercial y las ventas importantes, o posibles fusiones y adquisiciones, creemos que cualquier efecto de dilución de dicho financiamiento podría compensarse con los aumentos relacionados en el valor de mercado.

valoración y conclusión

ADM Endeavors es una compañía de productos y servicios de especialidad única en su tipo y exclusivamente en línea, que ha disfrutado de un crecimiento de nivel superior envidiable y constante, y creemos que está preparada para tasas de crecimiento aún más altas en el futuro. ADMQ goza de reconocimiento por sus productos promocionales y ofertas especiales, como uniformes escolares y de negocios en el área metropolitana de Dallas/Fort Worth y ahora disfruta de ventas sustanciales gracias a los “influencers” en línea. La compañía está trabajando con “influencers” clave que son “Gamer/YouTuber” en mercados de niños/jóvenes, una gran oportunidad para ADMQ.

La compañía ha estado extremadamente activa durante la primera mitad de 2021 y creemos que está preparada para disfrutar de una confluencia de eventos clave que sirven como impulsores a corto y largo plazo del crecimiento de las ventas verticales y de productos. ADMQ aumentó las ventas en un 32 % en 2020 a pesar de las dificultades de COVID-19 y creemos que lo mejor está por venir. Nuestro modelo sugiere que las ventas podrían alcanzar los 6,5 millones de USD en 2021 y 9 millones de USD en 2022.

Nuestro precio objetivo a 6 meses de 0,22 USD es un salto del 159 % desde el cierre de ayer y ADMQ podría superar la marca de 0,30 USD en 12 meses. La penetración continua de los mercados nuevos y existentes, junto con las nuevas verticales, podría mejorarse a través de fusiones y adquisiciones, las cuales creemos que son posibles, impulsando así, aún más, el valor de la acción.

Tabla II. ADM Endeavors, Inc.

Balance general: 31/3/21

(usd, 000)

Activos corrientes

Efectivo

389 usd

Ctas. por cobr., netas

250 usd

Inventario

153 usd

Gastos pagados por anticipado

65 usd

Otras cuentas por cobrar

16 usd

Activos corrientes totales

873 usd

Activos no corrientes

Propiedad y equipamiento

1104 usd

Fondo de comercio

689 usd

total de activos

2666 usd

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar

71 usd

Gastos acumulados

219 usd

Documentos por pagar

491 usd

Por. actual de doc. convertibles, net. de desc.

106 usd

Pasivos derivados

208 usd

Pasivos corrientes totales

1095 usd

total de pasivos

1095 usd

capital de los accionistas

Acciones preferentes, 0,001 USD de valor nominal por acción, 80 000 000.

2000 usd

Acciones autorizadas, 2 000 000 acciones en circulación

al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020

Acciones ordinarias, 0,001 USD por valor, 800 000 000

164 usd

Acciones autorizadas, 163 652 143 acciones emitidas y

en circulación al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de

2020

Capital adicional pagado

1308 usd

Remanente

97 usd

Capital accionario total

1571 usd

pasivo total y patrimonio del accionista

2666 usd

Fuentes: ADMQ OTC Markets, y Goldman Small Cap Research

Analista sénior: Robert Goldman

Rob Goldman fundó Goldman Small Cap Research en 2009 y tiene más de 25 años de experiencia en investigación de empresas e inversiones como analista de investigación sénior y como administrador de carteras y fondos mutuos. Durante su mandato como analista de Ventas, Rob fue miembro sénior de los equipos de Tecnología y Comunicaciones de Piper Jaffray. Antes de unirse a Piper, Rob dirigió el Grupo de Investigación de Crecimiento Emergente de Josephthal & Co., con sede en Washington. Además de su experiencia en ventas, Rob se desempeñó como director de Inversiones de una firma de administración de inversiones boutique y Blue and White Investment Management, donde administró carteras de Small Cap Growth y The Blue and White Fund.

Certificación del analista

Yo, Robert Goldman, por la presente certifico que la opinión expresada en este informe de investigación refleja con precisión mis opiniones personales sobre los valores y emisores en cuestión. También certifico que ninguna parte de mi compensación estuvo, está o estará, directa o indirectamente, relacionada con las recomendaciones u opiniones expresadas en este informe de investigación.

Exención de responsabilidad

Este informe Opportunity Research (Investigación de oportunidades) se preparó únicamente con fines informativos.

Goldman Small Cap Research (una división de Two Triangle Consulting Group, LLC) realiza investigaciones a través de dos modelos: Goldman Select Research y Goldman Opportunity Research. El modelo Select refleja las ideas sobre acciones generadas internamente por la firma junto con las perspectivas económicas y del mercado de valores. Los informes, las actualizaciones y los artículos sobre Microcap de Hot Topics de Oportunity Research reflejan investigación patrocinada (pagada), pero también pueden incluir ideas de investigación sobre microcapitalización no patrocinadas que normalmente conllevan mayores riesgos que las acciones cubiertas en la categoría Select Research. Es importante tener en cuenta que, si bien podemos realizar un seguimiento del rendimiento por separado, utilizamos muchos de los mismos criterios de cobertura para determinar la cobertura de todas las acciones en ambos formatos de investigación. Los informes de investigación sobre acciones perfiladas en el modelo habitual de OpportunityResearch tienen un perfil de riesgo más alto y pueden ofrecer una mayor ventaja. Goldman Small Cap Research fue compensada por la compañía en la cantidad de 4000 USD por la producción y distribución de un informe de investigación, incluido un comunicado de prensa. Toda la información contenida en este informe fue proporcionada por la compañía a través de presentaciones, comunicados de prensa o su sitio web, o mediante nuestra propia diligencia debida. Nuestros analistas son responsables únicamente ante el público y se les paga por adelantado para eliminar los intereses pecuniarios, mantener el control editorial y garantizar la independencia. Los analistas son compensados por informe y no sobre la base de sus recomendaciones.

Goldman Small Cap Research no está afiliada de ninguna manera con Goldman Sachs & Co.

Independientemente del contenido fáctico de nuestros artículos sobre la compañía, de vez en cuando podemos incluir nuestras propias opiniones sobre la compañía, su negocio, mercados y oportunidades. Cualquier opinión que podamos ofrecer sobre la compañía es exclusivamente nuestra y se basa en nuestros derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y se proporciona únicamente para el análisis general de opiniones de nuestros lectores. Nuestras opiniones no deben considerarse consejos de inversión completos, precisos, exactos o actuales. Tal información y las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

La información utilizada y las declaraciones objetivas realizadas se han obtenido de fuentes consideradas confiables, pero no garantizamos ni representamos la integridad o exactitud. Goldman Small Cap Research no realizó una investigación ni consulta independiente sobre la exactitud de la información proporcionada por la compañía u otras firmas . Goldman Small Cap Research se basó únicamente en la información proporcionada por la compañía a través de sus archivos, comunicados de prensa, presentaciones y a través de su propia diligencia debida interna para la exactitud e integridad. Tal información y las opiniones expresadas están sujetas a cambios sin previo aviso. Un informe o nota de Goldman Small CapResearch no pretende ser una oferta, recomendación ni solicitud de una oferta para comprar o vender los valores mencionados o analizados. En este informe, no se tienen en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera ni las necesidades particulares de ninguna persona en especial. Este informe no proporciona todo el material informativo para la decisión de un inversor sobre si realizar o no una inversión. Los análisis de riesgo de esta presentación no constituyen una divulgación de todos los riesgos ni un análisis completo de los riesgos mencionados. Ni Goldman Small Cap Research, ni su sociedad matriz, están registrados como corredores de valores o asesores de inversiones en FINRA, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. ni ante ninguna autoridad reguladora de valores del estado.

Toda la información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin garantías, explícitas o implícitas, ni declaraciones de ningún tipo. en la máxima medida permitida según la ley aplicable, two triangle consulting group, llc no será responsable de la calidad, exactitud, integridad, fiabilidad o puntualidad de esta información, ni de cualquier daño directo, indirecto, consecuente, incidental, especial o punitivo que pueda surgir del uso que usted o cualquier otro haga de esta información (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios, la pérdida de oportunidades, la pérdidas comerciales y los daños que puedan surgir de cualquier inexactitud o incumplimiento de esta información). en la medida máxima permitida por la ley, two triangleconsulting group, llc no será responsable ni ante usted ni ante nadie más bajo ningún contrato, agravio, negligencia, responsabilidad estricta, responsabilidad de productos u otra teoría con respecto a esta presentación de información.

Para obtener más información, visite nuestra Exención de responsabilidad: www.goldmanresearch.com

Acerca de ADMQ: Desde 2010, nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, Just Right Products, Inc., ha estado incrementando constantemente las ventas, que ascendieron a 5,1 millones de USD en 2020. La empresa vende “todo tipo de artículos con logotipo” en su sitio web, www.JustRightProducts.com, y desarrolla productos que van desde tarjetas comerciales exclusivas hasta tazas, remeras y botas, con decenas de miles de otros productos únicos para elegir. Just Right Products, Inc. lleva a cabo un negocio vertical integrado y diverso en el área de Dallas/Fort Worth, que comprende una división de venta minorista, producción de serigrafía, producción de bordado, producción digital, suministro de productos de importación al por mayor y uniformes.

Declaraciones a futuro:

El presente comunicado de prensa puede contener información a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y sus modificaciones, y la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones. Toda declaración que no refiera a hechos históricos en este comunicado es una “declaración a futuro” que implica una cantidad de riesgos e incertidumbres y es realizada conforme a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995. Palabras como “estrategia”, “espera”, “continúa”, “planea”, “anticipa”, “cree”, “haría”, “hará”, “estima”, “tiene la intención”, “proyecta”, “objetivos”, “metas” y otras palabras con un significado similar tienen el propósito de identificar declaraciones a futuro, pero no son la única manera de identificar dichas declaraciones. Dichas declaraciones a futuro se basan en expectativas actuales, implican riesgos conocidos y desconocidos, apoyo en terceros para obtener información, transacciones que pueden resultar canceladas y demás factores que pueden provocar que nuestros resultados, desempeño o logros reales, o los desarrollos en nuestra industria, difieran sustancialmente de los resultados, desempeño o logros previstos expresos o implícitos en las declaraciones a futuro. Algunos de los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados previstos son, entre otros, riesgos e incertidumbres relativas a la fluctuación de las condiciones económicas mundiales o las condiciones económicas con respecto a la industria del comercio minorista, la pandemia de COVID-19, el desempeño de la gerencia, las acciones de reguladores gubernamentales, proveedores y abastecedores, nuestros flujos de caja y capacidad de obtener financiación, la competencia, las condiciones económicas en general y otros factores que son detallados en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Tenemos la intención de que todas las declaraciones a futuro se realicen de conformidad con las disposiciones de protección legal (“safe harbor”). No asumimos responsabilidad alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra forma.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210703005008/es/

CONTACT: ADM Endeavors, Inc. |info@admendeavors.com| 817.840.6271

Marc Johnson | Director Ejecutivo de ADM Endeavors | 817.231.8040

Keyword: united states north america texas

Industry keyword: textiles office products marketing advertising communications specialty manufacturing fashion retail

SOURCE: ADM Endeavors, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 07/03/2021 06:54 pm/disc: 07/03/2021 06:54 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210703005008/es

AP