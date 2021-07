ADM Endeavours, Inc. (OTCQB: ADMQ): El Jugador de Renombre Mundial/YouTuber Preston Stylez @prestonsstylez Lanza Productos Electrónicos para su Línea de Comercialización Fire

FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--jul. 7, 2021--

ADM Endeavors, Inc. (OTCQB: ADMQ) anunció hoy que el reconocido jugador/YouTuber Preston @prestonsstylez lanzó nuevos productos electrónicos personalizados para juegos para su línea de comercialización Fire.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210707005853/es/

Prestonsstylez New Custom Electronics (Photo: Business Wire)

FW Promo, subsidiaria de propiedad absoluta de ADMQ, diseñó y produjo estos productos electrónicos personalizados para Preston. Estos artículos ya se entregaron y ahora están disponibles para comprar en el sitio web oficial de Preston: https://prestonsstylez.com/. Eche un vistazo a estos artículos de comercialización en:

Enlaces oficiales de Preston:

El director ejecutivo de ADM Endeavors, Marc Johnson, afirmó: “FW Promo, subsidiaria de propiedad absoluta de ADM Endeavors, Inc. (OTCQB: ADMQ), siente un gran entusiasmo por ser parte de esta nueva categoría de artículos de comercialización para la línea de comercialización Fire de Preston. Esta nueva línea de productos aumentará las ventas de FW Promo a corto plazo y en el futuro con nuevos pedidos”.

Acerca de ADMQ: Desde 2010, nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, Just Right Products, Inc., ha estado incrementando constantemente las ventas, que ascendieron a 5,1 millones de USD en 2020. La empresa vende “todo tipo de artículos con logotipo” en su sitio web, www.JustRightProducts.com, y desarrolla productos que van desde tarjetas comerciales exclusivas hasta tazas, remeras y botas, con decenas de miles de otros productos únicos para elegir. Just Right Products, Inc. lleva a cabo un negocio vertical integrado y diverso en el área de Dallas/Fort Worth, que comprende una división de venta minorista, producción de serigrafía, producción de bordado, producción digital, suministro de productos de importación al por mayor y uniformes.

Declaraciones a futuro:

El presente comunicado de prensa puede contener información a futuro dentro del significado de la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 y sus modificaciones, y la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones. Toda declaración que no refiera a hechos históricos en este comunicado es una “declaración a futuro” que implica una cantidad de riesgos e incertidumbres y es realizada conforme a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995. Palabras como “estrategia”, “espera”, “continúa”, “planea”, “anticipa”, “cree”, “haría”, “hará”, “estima”, “tiene la intención”, “proyecta”, “objetivos”, “metas” y otras palabras con un significado similar tienen el propósito de identificar declaraciones a futuro, pero no son la única manera de identificar dichas declaraciones. Dichas declaraciones a futuro se basan en expectativas actuales, implican riesgos conocidos y desconocidos, apoyo en terceros para obtener información, transacciones que pueden resultar canceladas y demás factores que pueden provocar que nuestros resultados, desempeño o logros reales, o los desarrollos en nuestra industria, difieran sustancialmente de los resultados, desempeño o logros previstos expresos o implícitos en las declaraciones a futuro. Algunos de los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados previstos son, entre otros, riesgos e incertidumbres relativas a la fluctuación de las condiciones económicas mundiales o las condiciones económicas con respecto a la industria del comercio minorista, la pandemia de COVID-19, el desempeño de la gerencia, las acciones de reguladores gubernamentales, proveedores y abastecedores, nuestros flujos de caja y capacidad de obtener financiación, la competencia, las condiciones económicas en general y otros factores que son detallados en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores. Tenemos la intención de que todas las declaraciones a futuro se realicen de conformidad con las disposiciones de protección legal (“safe harbor”). No asumimos responsabilidad alguna de actualizar o revisar públicamente las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra forma.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210707005853/es/

CONTACT: ADM Endeavors, Inc. |info@admendeavors.com| 817.840.6271

Marc Johnson | Director Ejecutivo de ADM Endeavors, Inc. | 817.231.8040

Keyword: texas united states north america

Industry keyword: other communications teens marketing advertising communications electronic games entertainment social media sports other retail office products specialty consumer electronics catalog technology celebrity other sports fashion other consumer retail home goods audio/video men online online retail consumer

SOURCE: ADM Endeavors, Inc.

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 07/07/2021 03:12 pm/disc: 07/07/2021 03:12 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210707005853/es

AP