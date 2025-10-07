Administración Trump amenaza con no pagar salarios atrasados a trabajadores federales durante el cierre

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump advirtió el martes que no hay garantía de pago retroactivo para los trabajadores federales durante un cierre del gobierno, revirtiendo lo que ha sido una política de larga data para unos 750.000 empleados suspendidos, según un memorando que está circulando en la Casa Blanca.

Trump firmó una legislación que se convirtió en ley después del cierre gubernamental más largo en 2019, que asegura que los trabajadores federales reciban pago retroactivo durante cualquier interrupción de financiamiento federal. Pero en el nuevo memorando, su Oficina de Gestión y Presupuesto dice que el pago retroactivo debe ser proporcionado por el Congreso como parte de cualquier proyecto de ley para financiar el gobierno.

La medida de la administración republicana es vista ampliamente como una forma de presionar a los legisladores para reabrir el gobierno, ahora en el séptimo día de un cierre federal.

"Eso debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los demócratas hagan lo correcto aquí", afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Johnson, abogado, indicó que no había leído completamente el memorando, pero "hay algunos analistas legales que están diciendo" que puede no ser necesario o apropiado reembolsar a los trabajadores federales.

La senadora demócrata Patty Murray de Washington criticó a la administración Trump por desafiar la ley.

"Otro intento infundado de tratar de asustar e intimidar a los trabajadores por una administración dirigida por delincuentes y cobardes", declaró Murray, quien es la legisladora de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado. "La letra de la ley es tan clara como puede ser: los trabajadores federales, incluidos los trabajadores suspendidos, tienen derecho a su pago retroactivo después de un cierre".

Negarse a pagar retroactivamente a los trabajadores, algunos de los cuales deben permanecer en el trabajo como empleados esenciales, sería un alejamiento radical de las normas y prácticas, y casi con certeza provocará acciones legales.

Aunque los trabajadores federales —así como los miembros del servicio militar— a menudo han perdido cheques de pago durante cierres anteriores, casi siempre son reembolsados una vez que el gobierno reabre.

En un memorando de una sola página de la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump bajo Russ Vought, reportado por primera vez por Axios, el abogado general de la oficina busca establecer una justificación legal para no pagar retroactivamente a los trabajadores federales.

El memorando explica que, aunque la Ley de Tratamiento Justo de Empleados Gubernamentales de 2019 dice que los trabajadores deben ser pagados después de que se restablezca el financiamiento federal, la acción no se ejecuta por sí sola.

En cambio, dice el memorando, el reembolso a los trabajadores federales tendría que ser parte de la legislación para reabrir el gobierno.

El análisis se basa en un lenguaje familiar para los expertos en presupuesto al sugerir que el proyecto de ley de 2019 creó una autorización para pagar a los trabajadores federales, pero no la apropiación real.

El Congreso dice que puede decidir si quiere pagar a los trabajadores o no.

Por ahora, el Congreso permanece en un punto muerto, sin que ninguna de las partes —ni la Casa Blanca— esté dispuesta a ceder. Los demócratas están luchando por fondos y para prevenir una interrupción en los subsidios federales que podría disparar las tasas de los seguros de salud. Los republicanos dicen que el problema puede ser tratado más tarde.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Kevin Freking, Joey Cappelletti y Mary Clare Jalonick.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.