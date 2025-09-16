Administración Trump ordena a Delta y Aeroméxico poner fin a empresa conjunta antes del 1 de enero
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 15 sep (Reuters) - La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a última hora del lunes que está ordenando a Delta Air Lines y Aeroméxico que deshagan una empresa conjunta antes del 1 de enero que les permite coordinar decisiones de programación, precios y capacidad para vuelos entre Estados Unidos y México.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso en julio la medida como parte de una serie de acciones dirigidas a la aviación mexicana.
El Departamento dijo el lunes que la acción "es necesaria debido a los continuos efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México que proporcionan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico".
El gobierno estadounidense no exige a Delta que venda su participación del 20% en Aeroméxico. (Reporte de David Shepardson; editado por Tom Hogue y Adriana Barrera)
